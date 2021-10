Sean Penn et sa femme Leila George divorcent après seulement 1 an ensemble

L’actrice Leila George a demandé le divorce de l’acteur Sean Penn vendredi, un peu plus d’un an après leur mariage. Les deux ont commencé à sortir ensemble en 2016 et se sont mariés en juillet 2020. Penn, 61 ans, et George, la fille de 29 ans de l’acteur Vincent D’Onofrio, n’ont fait aucun commentaire.

George a déposé vendredi des documents de divorce devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles, selon des dossiers en ligne, rapporte TMZ. Ils n’ont pas eu d’enfants ensemble. C’est le troisième mariage à se terminer par un divorce pour Penn. Il était auparavant marié à Madonna de 1985 à 1989 et à Robin Wright de 1996 à 2010. Penn et Wright sont les parents de Dylan Penn, 30 ans, et de Hopper Penn, 28 ans.

Le couple a gardé leur relation à l’abri des projecteurs. Penn n’a pas confirmé qu’il était marié jusqu’à ce qu’il apparaisse dans Late Night with Seth Meyers un mois après le mariage. « Nous avons fait un mariage COVID. Je veux dire par là que c’était un commissaire de comté sur Zoom et nous étions à la maison, mes deux enfants et son frère. Et nous l’avons fait de cette façon », a déclaré Penn à Meyers en août 2020, rapporte PEOPLE.

Penn et George étaient liés en 2016, mais ont eu une relation intermittente jusqu’à ce qu’ils se remettent ensemble au début de l’année dernière. « Ils se sont mis ensemble puis ils ont rompu, et Sean l’a reconquise », a déclaré une source à PEOPLE l’année dernière. « Il s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur et quand il a senti qu’il risquait de la perdre, il a travaillé dur pour la récupérer. » Les deux se sont rapprochés tout en s’isolant pendant les premiers jours de la pandémie de COVID et ils ont ensuite travaillé sur des efforts humanitaires à Los Angeles.

Penn, dont le Community Organized Relief Effort (CORE) à but non lucratif a aidé à distribuer des vaccins contre les coronavirus, a récemment refusé de travailler sur sa série limitée Starz Watergate Gaslit jusqu’à ce que tout le monde sur la production soit vacciné. Après l’arrêt de la production pendant deux semaines, Penn et le producteur de la série NBCUniversal ont trouvé un compromis, selon lequel tous ceux qui travaillaient en contact étroit avec Penn devaient être vaccinés.

Lorsque Penn est apparu dans Late Night en août, il a déclaré qu’il souhaitait uniquement que les personnes vaccinées voient son dernier film Flag Day dans les salles. « J’ai toujours l’impression, à ce stade, que je dois dire que j’espère – je demanderais – qu’autant que je veux que les gens aillent tous au théâtre, je ne veux vraiment que des gens vaccinés et en sécurité à eux-mêmes et les uns aux autres pour y aller », a-t-il déclaré, ajoutant que le film sera disponible en streaming « éventuellement ». Il a plaisanté: « La plupart des gens qui ne sont pas vaccinés ne sont probablement pas intéressés par mes films, de toute façon. »