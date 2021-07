Sean Penn exige des vaccinations pour tous les acteurs et le personnel de son émission

Fauci : Les vaccins protègent des hospitalisations 0:45

. – Sean Penn ne reviendra pas sur le plateau de sa nouvelle émission “Gaslit” tant que l’ensemble des acteurs et de l’équipe n’auront pas reçu leurs vaccins contre le covid-19, a confirmé vendredi le représentant de la star à CNN.

Penn joue le rôle du procureur général John Mitchell dans le drame politique, qui est une version moderne du scandale du Watergate. Julia Roberts incarne la femme de John, Martha, dans l’émission qui sera diffusée sur Starz plus tard cette année.

Deadline a rapporté jeudi que Penn avait lancé l’ultimatum parce que la star de 60 ans n’était pas satisfaite des exigences de vaccination imposées par NBCUniversal, le studio où il dirige sa dernière production.

Cette semaine, la société de cinéma et de télévision a annoncé qu’elle avait mis en place des vaccinations obligatoires dans la “Zone A”. Cela signifie que le casting de l’émission et ceux qui l’approchent doivent être vaccinés.

Cependant, avec une augmentation des cas de COVID-19 en Californie, où il est actuellement filmé, Penn souhaite que la politique s’étende également à ceux du projet en dehors de la zone A, a rapporté Deadline.

Des vaccins pour tous

En ce sens, il a remis en question les protocoles de sécurité en disant aux producteurs qu’il ne retournera pas au travail tant que tous les membres de l’équipe de production n’auront pas été vaccinés.

Penn a proposé de faciliter l’effort de vaccination gratuitement par le biais de son organisation CORE (Community Organized Relief Effort), selon Deadline.

L’organisation à but non lucratif a aidé à ouvrir plusieurs sites de test et de vaccination Covid-19 en Californie et ailleurs pendant la pandémie.

Selon la publication, l’absence de l’acteur sur le plateau pourrait entraîner un retard dans le tournage car il n’a pas encore terminé ses scènes.