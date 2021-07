Sean Penn flambe la réponse Covid-19 de Trump à Cannes ⋆ 10z viral

Sean Penn est allé après Donald Trump lors d’une conférence de presse au Festival de Cannes – saccageant sa réponse « exaspérante » de Covid-19.

Penn a fait ces commentaires en répondant aux questions sur son nouveau film Flag Day, qui a reçu une ovation debout de quatre minutes au festival.

“Je ne pense pas pouvoir éclairer quoi que ce soit qui ne devrait pas être clair à l’œil”, a déclaré Penn dimanche. « Nous avons été – non seulement en tant que pays mais en tant que monde – laissés pour compte et finalement négligés, mal informés, la vérité et la raison ont été agressées sous ce qui était, à tous égards, une administration obscène, humainement et politiquement. »

Sean Penn prend la parole lors de la conférence de presse « Flag Day » au 74e Festival de Cannes

Plus #.Video 🎥 #Cannes74 👉 https://t.co/mvCGSiUUdo@SeanPenn @mgmstudios #FlagDay #Cannes2021 #festivaldecannes #redcarpet @Festival_Cannes #Cannes pic.twitter.com/rKSICTTdEW – . Entertainment (@.VIP) 11 juillet 2021

«Quand mon équipe et moi rentrions des sites de test et de vaccination la nuit, en particulier pendant la période de test pendant l’administration Trump – c’était vraiment comme s’il y avait quelqu’un avec une mitrailleuse abattant les communautés les plus vulnérables d’une tourelle à la Maison Blanche », a poursuivi Penn.

L’acteur a cependant félicité l’ancien président.

« Dans la transition vers le groupe de travail que le président [Joe] Biden mis ensemble, c’était vraiment ce sentiment comme si un soleil se levait », a-t-il déclaré. “Il n’y a eu aucun effort d’intégrité de la part du gouvernement fédéral jusqu’à ce que l’administration Trump soit limogée.”

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com