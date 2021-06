Sean Penn, Nanni Moretti et Kirill Serebrennikov en compétition pour la Palme d’Or à Cannes – El Sol de México

Sean Penn, Nanni Moretti et Kirill Serebrennikov font partie des réalisateurs qui concourront aux côtés de Paul Verhoeven et Wes Anderson pour la Palme d’or à Cannes, à laquelle aucun cinéaste ibéro-américain n’aspirera cette année.

Après son annulation l’année dernière en raison de la pandémie, la plus grande compétition de films au monde se tiendra du 6 au 17 juillet dans cette ville du sud-est de la France.

Au total, 24 films sont en lice pour la plus haute distinction cannoise, ont annoncé jeudi les organisateurs.

le « jour du drapeau » de Penn ; “Tre Piani” de Moretti et “La grippe de Petrov” de Serebrennikov seront en compétition aux côtés des trois films déjà annoncés : “La Chronique française” d’Anderson, “Benedetta” et “Annette” de Paul Verhoeven, film d’ouverture de Leos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard.

Cependant, il n’y a pas de film réalisé par un cinéaste ibéro-américain. Lors de la dernière édition, il y en avait deux : “Douleur et gloire”, de l’Espagnol Pedro Almodóvar, et “Bacurau”, des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles.

De son côté, le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul présentera sa dernière oeuvre “Memoria”, tournée en Colombie et avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

Le film du lauréat de la Palme d’or en 2010 pour “Oncle Boonmee se souvient de ses vies passées” se déroule dans les années 1970-1980, marquées par la lutte entre la guérilla marxiste des FARC et les groupes paramilitaires d’extrême droite.

En compétition officielle, l’Iranien Asghar Farhadi, avec « Un héros », et le Français Jacques Audiard, avec « Les Olympiades » se démarquent également.

Quatre femmes, dont la Française Catherine Corsini, concourront pour la Palme d’or, qui sera décernée par le jury présidé par le cinéaste américain Spike Lee, le premier Afro-américain à assumer ce rôle.

Lors de la dernière édition de 2019, la Palme d’Or a été décernée à “Parasites”, du Sud-Coréen Bong Joon-ho et grand lauréat des Oscars 2020.

Oliver Stone et Charlotte Gainsbourg, dans une nouvelle rubrique

“On a entendu dire que les salles de cinéma allaient mourir” avec la pandémie, a déclaré le délégué général du Festival, Thierry Frémaux, lors d’une conférence de presse.

Mais “l’afflux de publics après la réouverture des cinémas en France et dans d’autres pays” a prouvé le contraire, a-t-il ajouté. “Et le Festival de Cannes est la deuxième grande nouvelle pour le cinéma”, s’est-il défendu.

Les organisateurs annonceront la composition du jury présidé par Spike Lee dans les prochains jours.

En revanche, dans la section parallèle « Un certain regard », met en lumière « Noche de fuego », de la Mexicaine Tatiana Huezo, et parmi les séances spéciales, il y a « O marinheiro das montanhas » du Brésilien Karim Ainouz, décerné en 2019 à Cannes pour “La vie invisible d’Eurídice Gusmao”.

Le concours proposera également une nouvelle section, Cannes Premières, qui comprendra les dernières œuvres d’Oliver Stone (“JKF, revisité : à travers le miroir”) et la première en tant que réalisatrice de Charlotte Gainsbourg, sur sa mère, Jane Birkin.

Hors compétition, Matt Damon jouera dans le thriller de Tom McCarthy (“Spotlight”) “Stillwater”.

Le festival se tiendra deux mois plus tard que ses dates habituelles, coïncidant avec la levée progressive des restrictions imposées en France par la pandémie.

Bien que seulement la moitié des 40 000 participants quotidiens que le festival attire habituellement soient attendues, aucune limitation de capacité n’est prévue dans les salles. A la place, un « laissez-passer sanitaire » (preuve de vaccination ou test PCR négatif) sera exigé.

Frémaux a également assuré que “les bisous” sont terminés sur le tapis rouge, même si “le sentiment sera toujours là”.