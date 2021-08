Sean Penn réalise et partage la vedette dans Flag Day avec sa fille, Dylan – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sean Penn en a fini avec les films.

Il les fait encore, ici et là. Mais Penn respecte surtout les engagements qu’il a pris des années auparavant. Après ceux-là ? Il n’est pas sûr de savoir à quel point il agira ou dirigera davantage.

Penn, l’acteur non-conformiste de 61 ans et parfois cinéaste, est heureusement en décalage à bien des égards avec la plupart des vents dominants à Hollywood. Films en streaming ? Films de franchise ? La soi-disant culture de l’annulation ? Toutes ces choses provoquent sa colère, à des degrés divers. Pendant ce temps, Penn consacre plus de temps aux efforts de secours d’Haïti et à la vaccination des gens qu’à des films.

Tout cela fait de Flag Day, un nouveau film réalisé par Penn et dans lequel il joue, une rareté pour un acteur autrefois vorace qui n’a joué que dans quelques films au cours de la dernière décennie (Le professeur et le fou, Escouade de gangsters) . Dans le drame père-fille, que MGM ouvre en salles vendredi, Penn joue le rôle du père de sa fille Jennifer (jouée par la fille de Penn, Dylan Penn), mais souvent absent et parfois incarcéré.

“Je me sens actuellement avec ce film incroyablement chanceux d’avoir un film qui sera un film, qui aura une façade théâtrale”, a déclaré Penn dans une interview le mois dernier. « En tant que public, je peux être très intéressé par certaines des choses qui viennent d’être diffusées. Mais en tant que pratiquant, pas du tout. Pour agir sur quelque chose, vous le prenez avec une certaine foulée. Mais en tant que réalisatrice, je l’ai toujours dit : ce n’est pas la fille dont je suis tombé amoureux ».

Et Penn ressemble de plus en plus à quelqu’un pour qui la romance des films s’est estompée. Il regrette les films hollywoodiens qui ne sont pas « que des folies, des films du Cirque du Soleil », dit-il. Dans les films Marvel, il déplore “combien d’espace a pris et réclamé autant de temps dans la carrière de tant de personnes talentueuses”. Arguant qu’il ne serait pas autorisé à jouer l’icône gay Harvey Milk (Lait de 2008) aujourd’hui, Penn a récemment déclaré que bientôt seuls les princes danois joueraient Hamlet.

Et la carrière de réalisateur généralement bien considérée de Penn (y compris The Crossing Guard en 1995 et The Pledge en 2001, tous deux avec Jack Nicholson; et Into the Wild en 2007) a été plus chancelante ces derniers temps. Son dernier film, The Last Face de 2016, avec Charlize Theron, a échoué et a été hué lors de ses débuts au Festival de Cannes. Cependant, Penn est revenu à Cannes le mois dernier pour la première de Flag Day.

«Je suis allé à des extrêmes extrêmes dans ce domaine. C’est comme : peu importe », dit Penn. « Le truc, c’est que je suis sûr que j’en sais autant, plus, sur le jeu d’acteur que presque n’importe lequel de ces critiques. Et je suis très confiant dans la performance qui me préoccupe le plus ».

Sur ce, Penn lève la main et montre l’endroit où Dylan est assis de l’autre côté d’un bar d’hôtel vide face à la Croisette à Cannes. Dylan, 30 ans, est la star de “Flag Day”. Il a déjà joué au théâtre, mais c’est facilement son plus grand rôle à ce jour. Dans le film, adapté des mémoires de Jennifer Vogel de 2005 “The Man from Flim-Flam: The True Story of My Father’s Fake Life”, elle incarne une journaliste en herbe avec un père qui dit rarement la vérité.

La confiance de Penn n’est pas déplacée. Le jour du drapeau, Dylan est naturel, serein et engageant. Elle ressemble déjà à une vétéran, ce que l’on pourrait attendre de la fille de Penn et Robin Wright. Et ces critiques ? Certains ont été assez flatteurs. Variety a déclaré que le film “révèle que Dylan Penn est un acteur important”.

Au moment où Penn se retire du cinéma, sa fille fait un pas en avant, même si elle n’a pas immédiatement cherché les projecteurs.

“Grandir, être entouré d’acteurs et être sur le plateau, c’était quelque chose qui ne m’intéressait vraiment pas du tout”, explique Dylan. « J’ai toujours pensé, et je pense toujours, que ma passion est de travailler derrière la caméra. Mais dès que j’ai exprimé que je voulais faire ce genre de chose, mes parents ont dit séparément : Tu ne seras pas un bon réalisateur si tu ne sais pas ce que c’est d’être à la place de l’acteur. »

Dylan admet que son père est peut-être en train de “passer un peu le flambeau”. Hopper Jack Penn, son jeune frère, co-vedette également dans Flag Day. (Le reste de la distribution comprend Josh Brolin et Regina King. Des chansons originales de Cat Power, Eddie Vedder et Glen Hansard contribuent à la partition.)

“J’ai toujours pensé que si elle voulait le faire, je l’encouragerais”, dit Penn.

Pour Dylan, la relation père-fille « Flag Day » – Jennifer essaie d’aider et de stabiliser son père escroc mais hérite également de certaines de ses habitudes d’escroc les plus destructrices – est un demi-reflet de leur propre lien ensemble.

“Elle s’est toujours efforcée d’avoir une relation vraiment honnête et transparente avec son père, ce qu’elle n’a jamais eu en retour”, explique Dylan. “J’ai essayé d’avoir ça avec mon père et je l’ai eu en retour.”

Penn a récemment tourné la série Watergate de Sam Esmail pour Starz, avec Julia Roberts. Il a clairement indiqué que les vaccinations devraient être obligatoires pour tout le monde sur le plateau. Pendant la pandémie, l’effort de secours organisé par la communauté Penn’s à but non lucratif, qui a commencé après le tremblement de terre de 2010 pour aider les Haïtiens, a érigé des sites de dépistage et de vaccination, aidant à distribuer des millions d’injections.

Peut-être que ces expériences ont rendu Penn encore plus repoussé par tout ce qui est artificiel.

“Ma tolérance pour l’artificiel devient de plus en plus petite”, explique Penn.

Mais travailler avec Dylan est venu naturellement. Parlant de sa présence attentive, voire désarmante, il la qualifie de « aussi peu trompeuse que possible.

“Parfois, ça m’a impressionné, comme, ‘Euh, oh. Elle est vraiment à l’écoute. Voyez-vous à travers cela? « », dit Penn.

Penn a commencé plus jeune : à 21 ans, il a joué dans “Fast Times at Ridgemont High”. Il se sentait en confiance dès le début dans des rôles qui lui ressemblaient, “jeune et très timide”, comme il le décrit. Rester naturel tout en s’éloignant de soi, dit Penn, a été le voyage depuis.

“Comment vous sentez-vous si naturel, si libre dans quelque chose que vous allez au rôle comme dans quelque chose dans lequel vous apportez le rôle ? À des degrés divers de succès et d’échec, cela a été le cas: trouver cet original incontestable », explique Penn. “Il y a des choses que je vois chez Dylan qui sont tellement incontestables.”

Source : Cependant