Sean Penn veut travailler avec Iñárritu, « l’un des meilleurs au monde » – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le cinéaste américain Sean Penn a déclaré ce dimanche à Cannes qu’il aimerait travailler avec le Mexicain Alejandro González Iñárritu, qu’il considère comme “l’un des meilleurs réalisateurs du monde aujourd’hui”.

On lui a demandé s’il avait parlé avec le réalisateur de “La renaissance“A propos d’un projet, la star hollywoodienne a dit que cela arrivait à l’occasion mais que cela n’allait pas de l’avant.

Alejandro est l’un des meilleurs réalisateurs au monde aujourd’hui », a-t-il déclaré. Si on lui demandait avec qui il voulait travailler, Penn a dit qu’il mettrait Iñárritu “en tête de liste”.

Penn, 60 ans, a fait ces remarques lors d’une conférence de presse pour “Jour du drapeau”, le film qu’il a tourné et joué avec sa fille Dylan et qui concourt pour la Palme d’Or. Il y raconte la relation entre une fille et son père, toujours impliqué dans de sales affaires.

Sur la pandémie et la manière dont les Etats-Unis ont réagi, Penn, qui a mobilisé un large réseau de coopération pour aider à contenir la propagation du virus dans son pays, n’a pas hésité à porter plainte contre la précédente administration de Donald Trump.

Quand mon équipe et moi rentrions chez nous la nuit des centres de dépistage et de vaccination (…) En regardant les nouvelles exaspérantes, j’avais vraiment l’impression qu’il y avait quelqu’un avec une mitrailleuse, tirant sur les communautés les plus vulnérables depuis une tour de la Maison Blanche Penn a déclaré, dans son style direct habituel.

Le cinéaste, qui a une longue expérience de la coopération, depuis le tremblement de terre qui a a dévasté Haïti en 2010 jusqu’à l’ouragan Katrina en 2005, a utilisé son partenariat pour lancer le plus grand service de test covid-19 à Los Angeles au cours des premiers mois de la pandémie.

Son groupe, CORE Response, a ensuite mis en place des centres de vaccination à Los Angeles et à Chicago.

Source : Excelsior