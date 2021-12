Sean Spicer démoli après s’être plaint de l’évolution de la science COVID

Sean Spicer n’est pas étranger à l’humiliation. Lors de son premier jour en tant qu’attaché de presse, Donald Trump l’a contraint à affirmer que la foule d’investiture du 45e président était plus nombreuse que celle de Barack Obama. Spicer s’est encore plus embarrassé sur Dancing With the Stars après son passage en tant qu’attaché de presse.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 14 OCTOBRE: Lindsay Arnold et Sean Spicer posent à la saison 28 de « Dancing with the Stars » à CBS Television City le 14 octobre 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de David Livingston/.)

Sans surprise, Spicer fait toujours des choses embarrassantes. Il a récemment écrit un tweet se plaignant de l’évolution de la science du COVID-19 et a été largement moqué.

Dans un tweet proportionné, Spicer a écrit : « Je détesterais être professeur de sciences au primaire ces jours-ci et expliquer à quel point la « science » change rapidement. »

Un utilisateur du nom de Hugh G. Merriman a expliqué : « C’est « rapidement » monsieur l’ex-attaché de presse. C’est ce qu’on appelle la méthode scientifique. Lorsqu’il y a de nouvelles informations, les théories de travail sont mises à jour pour représenter des faits mis à jour. Personne ne ment, personne n’essaye d’en tirer un rapide. Le modèle est modifié lorsque de nouvelles informations sont trouvées.

C’est « vite » monsieur l’ex-attaché de presse. C’est ce qu’on appelle la méthode scientifique.

Lorsqu’il y a de nouvelles informations, les théories de travail sont mises à jour pour représenter des faits mis à jour. Personne ne ment, personne n’essaye d’en tirer un rapide.

Le modèle est modifié lorsque de nouvelles informations sont trouvées. pic.twitter.com/sGS4HlKEFL – Hugh G Merriman MD (@merriman_md) 28 décembre 2021

Un autre utilisateur, Flake Superior, a eu une vision plus humoristique en écrivant : » 1) regardez l’appareil que vous publiez sur Twitter avec 2) demandez-vous si cet appareil existait il y a cinq ans 3) réfléchissez à la façon dont les connaissances scientifiques sont * constamment * expansion 4) mange ton téléphone.

Voir également



1) regardez l’appareil avec lequel vous publiez sur Twitter

2) demandez-vous si cet appareil existait il y a cinq ans

3) réfléchir à la façon dont les connaissances scientifiques s’étendent *constamment*

4) mange ton téléphone – flocon supérieur (@RaisingOneBrow) 28 décembre 2021

À l’heure actuelle, le tweet de Spicer compte 1 400 likes contre plus de 4 000 commentaires.

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté sur psfk.com, foxsports.com et PoliticusUSA. Amoureux des animaux de compagnie, il est connu pour sa contribution au magazine Pet Lifestyles. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.