Sean “ Sticks ” Larkin interviewe l’agent Quincy Smith sur le podcast “ Coptales ” ⋆ .

Sgt. Sean «Sticks» Larkin de l’unité des armes criminelles du département de police de Tulsa et de l’infirmière aux soins intensifs Howard Doss s’assoit avec l’officier Quincy Smith autour d’un verre de whisky Crown Apple dans le nouveau podcast «Coptales», présenté par Whiskey Raiders. C’est le dernier podcast de Law & Crime. Dans ce document, Sticks parlera aux agents des forces de l’ordre et entendra leurs histoires avec un cocktail à la main.

Dans le premier épisode, l’agent Smith raconte un terrible incident de tir presque mortel, les blessures qu’il a subies et comment il a survécu. Smith a été abattu après avoir essayé de parler à un suspect qui a fini par lui tirer une arme à feu. Les balles ont touché son visage et son bras. Smith emmène le public à travers les images de la caméra corporelle et ce qu’il pensait sur le moment.

Smith parle également de son parcours dans la police, y compris de son temps à travailler sur un campus universitaire. Smith raconte à Larkin et Doss la fois où il a rapporté la scène aux étudiants qui reniflaient «Coca».

Dans l’épisode, Smith parle également de ce qui l’a amené à travailler, de son histoire et des raisons pour lesquelles il continue de le faire. Écoutez l’interview ci-dessus.

