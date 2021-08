Sean Strickland avoue que tuer quelqu’un sur l’Octogone le rendrait “très heureux”

Sean Strickland Il fait partie de ces combattants qui ne gardent rien devant les micros. Mais le poids moyen de 32 ans a peut-être repoussé ses propres limites cette fois.

Strickland, onzième au classement, a remporté sa cinquième victoire consécutive – quatrième depuis son retour dans la division – avec une décision unanime dominante contre Salle Urie dans le combat stellaire du UFC Fight Night Las Vegas 33. Mais c’est après l’événement que le combattant a fait plus de bruit en avouant que cela le rendrait “heureux” de prendre la vie de quelqu’un au-dessus de l’Octogone.

Avertissement

“Si vous aimez blesser les gens, alors vous êtes dans le bon sport”, a déclaré Strickland après l’événement (via MMA Fighting). Je n’aimerais rien de plus que de tuer quelqu’un sur le ring. Je ne voudrais plus rien. Cela me ferait très plaisir. Je m’en tiendrais responsable. Je ne sais pas si cela me rendrait coupable, mais peut-être que je devrais m’excuser si la police se présentait, mais cela me tiendrait responsable de cette merde. Je le ferais. C’est amusant d’être un psychopathe.

Bien que son entrée dans le top 10 soit presque garantie, Strickland est convaincue que la dernière chose qu’elle UFC veut, c’est un champion comme lui.

Je suis probablement la dernière personne que l’UFC veut comme champion. Je vais combattre quelqu’un dans les prochains mois, je peux gagner, ou je peux être éliminé. J’aime juste me battre.

Et concernant la célébrité.

Vous ne devriez jamais profiter de la gloire parce qu’elle est fausse. C’est putain de faux. Il y a eu un moment où Uriah Hall était dans toutes les interviews. Tout le monde criait son nom. Et maintenant, il est au crépuscule de sa carrière, il vieillit. C’est de la pure merde.

