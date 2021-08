Sean Strickland pense déjà à combattre Israël Adesanya

in

Après avoir battu Uriah Hall dans l’événement principal de l’UFC Vegas 33, Sean Strickland pense déjà à affronter Israël Adesanya, le champion du monde des poids moyens.

C’est ainsi que “Tarzan” a été prononcé dans une récente interview avec James Lynch louant le monarque de 185 livres et assurant que ce ne sera pas facile de le battre.

Avertissement

Oh mec Adesanya est l’un des meilleurs puncheurs du foutu monde. C’est à un autre niveau. Vous n’allez pas sortir et battre Adesanya comme ça. Vous n’allez pas y entrer et vous en remettre. Vous devrez le combattre«.

Il est à noter que Sean Strickland ne sera pas le prochain prétendant au titre mondial. Israel Adesanya n’a pas d’adversaire pour le moment mais ne recevra pas encore cette opportunité.

En ce moment est sur une séquence de cinq victoires consécutives, un dossier de 24-3 et en position 11 du classement en l’absence d’une nouvelle mise à jour qui favorise plusieurs positions. Mais Robert Whittaker sera sûrement le prochain challenger ; dans un match revanche après avoir perdu le championnat contre “The Last Stylebender” lui-même. On verra donc si Strickland continue de gagner. Car une autre victoire pourrait le placer en lutte contre le champion, quel qu’il soit à ce moment-là, en 2022.

