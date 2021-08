Sean Strickland répond à Luke Rockhold : “Tu as l’air d’un idiot”

Luke Rockhold a attaqué Dana White, le qualifiant de stupide, et son nouvel adversaire, Sean Strickland, qu’il a qualifié de “personne”.. L’ancien champion du monde des poids moyens de l’UFC doit affronter son partenaire de division à l’UFC 268. Le combat n’a cependant pas encore été officialisé.

En l’absence de confirmation, c’est maintenant au tour du natif de Caroline du Nord de prendre la parole, car il voulait répondre à celui qui sera son adversaire (via Instagram).

«D’un DON NOBODY à un autre DON NOBODY … Luke Rockhold est le genre de gars qui se tient devant le miroir pour frapper son reflet. La seule raison pour laquelle Luke n’est pas gay, c’est qu’il ne peut pas se permettre de se cloner… », écrit Strickland.

Et dans la vidéo, il dit : « Toutes ces choses peuvent être vraies. Mais je vais vous dire une chose. Peut-être que toi et moi ne nous battrons jamais. Cela ne me dérange pas de me battre dans la cage pour des raisons d’ego. J’aime être payé pour quelque chose que j’aime. Mais je vais te dire une putain de chose. Tu ne peux pas vivre dans mon rayon, dis ce que tu veux et j’espère que je ne te frappe pas au visage.

« Nous n’avons pas besoin de nous battre. C’est bien. Mais je te retrouve au RVCA. Je te verrai sur le parking, j’irai vers toi et je te frapperai au putain de visage. Et tu ressembles au genre d’idiot qui dit ce qu’il veut de sa foutue bouche et se fait tabasser puis appelle la police. Mais tu es un fils de pute arrogant et arrogant… Je prendrais probablement une accusation de délit juste pour te frapper et voir ta putain de tête rebondir sur le sol. Donc, encore une fois, nous n’avons pas à nous battre. Mais ne parle pas autant, parce que je vais te revoir, et je vais te gifler en pleine face”, conclut Sean Strickland.

