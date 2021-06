Sean Yseult est ouvert à une réunion de zombies blancs lors d’une hypothétique intronisation au Temple de la renommée du rock and roll

Dans une nouvelle interview avec l’Irlandais Overdrive, l’ancien ZOMBIE BLANC bassiste Sean Yseult a été demandé si travailler sur “C’est venu de New York”, la collection de coffrets de 2016 des premières sorties du groupe, lui a rappelé beaucoup de vieux souvenirs enfouis et lui a demandé si elle avait obtenu une sorte de clôture en travaillant sur ce projet. Elle a répondu : “Oui et non… et oui et non. Comme vous l’avez mentionné, c’était surtout [guitarist] J. [Yuenger] et moi et les anciens membres. Rob [Zombie] en a édité une grande partie, et nous l’avons laissé par respect. J’ai compris certaines choses, d’autres non. En fin de compte, je pense qu’il y avait suffisamment de nouvelles informations et images pour que ce soit quelque chose d’excitant pour nos fans.”

ZOMBIE BLANC rompu en 1997 et Rob Zombie a ensuite lancé une carrière solo couronnée de succès en 1998. Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que la séparation du groupe était la bonne chose à faire ou si elle s’est déjà demandé : “Et si nous avions simplement travaillé dessus et continué à avancer ?” Sean a déclaré: “Non. Nous étions épuisés et pour diverses raisons, et avec d’autres personnes impliquées en plus des membres du groupe, une en particulier, Rob n’allait en aucun cas faire ZOMBIE BLANC pas plus loin. J. et j’avais tous les deux accepté d’en faire un de plus.”

Pressée de savoir si elle serait prête à jouer avec Rob, J. et batteur Jean Tempesta à nouveau pour une occasion spéciale, comme un hypothétique Temple de la renommée du rock and roll induction, Sean Raconté Surmultipliée: “Je voudrais.”

Journaliste musical de renom Grayson Haver Currin, qui a écrit les notes d’accompagnement à “C’est venu de New York”, a déclaré à Observer dans une interview en 2016 que Rob attendu jusqu’à la toute dernière minute pour s’asseoir et être interviewé pour le projet.

“Rob l’avait initialement accepté, et pendant plusieurs mois, il n’a pas rempli son obligation », Currin expliqué. “Et il semblait que j’allais écrire les notes de pochette sans Rob. Mais il est entré en contact à la 11e heure, et nous avons eu deux entretiens. Ils étaient bons. Il était un peu évasif. Les autres membres étaient très ouverts à propos de ces jours, mais il voulait le jouer un peu plus cool, parce qu’il est Rob Zombie.”

Selon Currin, Zombi poussé le projet au-delà de son échéance, notamment en ce qui concerne la vérification des faits des notes de pochette.

“Alors j’ai finalement rassemblé les notes de pochette, et il a eu pas mal de changements”, Currin expliqué. “C’était principalement en référence à des choses qui le faisaient mal paraître, ce qui était à peu près tout ce que tout le monde avait à dire à son sujet. En fait, je n’ai aucune idée de la lecture de la version finale des notes de pochette, car j’ai abandonné le contrôle à un point. C’était clair Rob Zombie n’allait pas faire de compromis sur ses points. Les notes de pochette étaient totalement approuvées et en production et il les a retirées, en gros. »

Rob Zombie dit à l’Angleterre RockAAA dans une interview de 2011 qui ZOMBIE BLANC ne se réunira jamais. Il a expliqué: “Je ne vois pas l’intérêt. Je pense que, comme pour la plupart des choses, les gens ont un souvenir de quelque chose comme:” Je les ai vus quand j’avais 14 ans et c’était la meilleure chose de tous les temps “, mais s’ils nous voyaient maintenant, ils diraient probablement : « J’aurais aimé ne pas avoir vu cette réunion ; c’était affreux. » Le chanteur a ajouté : “Il vaut mieux le laisser tranquille. Et je n’ai parlé à personne du groupe saufJean Tempesta [since the late 1990s].”

Rob dit plus tard Le pouls de la radio qu’aujourd’hui, une grande partie de son public n’est même pas familier avec l’ancien ZOMBIE BLANC Chansons. “Les foules sont vraiment, vraiment jeunes et je l’ai remarqué avec la set list aussi, parce que, vous savez, avec le temps, nous avons vraiment travaillé le ZOMBIE BLANC matériel plus hors du set, parce que nous avons constaté que cela ne fonctionnait plus comme avant “, a-t-il déclaré. ” Il semble que ces chansons semblent maintenant anciennes pour les gens et c’est très étrange. “

L’histoire de ZOMBIE BLANC est venu quand Rob Zombie a été invité à commenter la publication de “Je suis dans le groupe”, un mémoire de Yseult, qui est aussi Robl’ancienne petite amie de. Dans le livre, Yseult a affirmé que le départ du batteur Ivan DePrume conduit à la désintégration éventuelle du groupe.

Zombi dit: “Je ne l’ai pas vu [the book] donc je ne peux pas commenter. Je peux à peine me souvenir de ces jours, donc je suis content que quelqu’un puisse le faire.”

Il a ajouté: “Tout le monde aime inventer des histoires qui ne sont pas vraies. Je ne pense pas que ce soit juste. Ivan a quitté le groupe, Jean Tempesta est arrivé et le groupe sonnait mieux que jamais, nous avons continué à jouer, à faire de plus gros disques et à faire plus de tournées, donc je ne vois pas en quoi cela avait quelque chose à voir avec ça.”

Dans un 2015 Nouvelles des artisans entrevue, Sean a confirmé que Rob ” n’a parlé à aucun [the other former members of WHITE ZOMBIE] depuis la séparation du groupe.”

Yuenger admis à Crawdaddy! en 2010 qu’il nourrissait encore un certain ressentiment ZOMBIE BLANCla disparition. Il a déclaré: “J’aurais aimé faire un autre disque, mais ce n’était pas dans les cartes. Sur Robalbums solo de, vous pouvez voir ce qu’il voulait faire, où il voulait aller. J’ai toujours voulu faire partie d’un groupe de rock’n’roll, où les instruments principaux sont la guitare, la basse et la batterie, tu vois ? Nous vivions à New York pendant toutes ces années, écoutant tout le rap et la techno sortir – mes groupes préférés à l’époque étaient TUEUR et ENNEMI PUBLIC. J’étais vraiment tout au sujet de l’échantillonnage, et nous avons sorti ‘La Sexorciste’ avec tous ces échantillons, et ça a époustouflé les gens. Nous étions comme, le premier groupe de rock à faire ça. Et c’était super, j’ai adoré. Mais au fil du temps, le sampling et les trucs techno ont commencé à tout dominer, et j’ai vraiment détesté ça. Maintenant, vous pouvez entendre combien peu d’humanité est dans Robc’est des trucs.”

Crédit photo : Chris Cuffaro (1995 Geffen Records photo promotionnelle)