Séance de récupération pour les titres ; Adama est toujours seul

06/05/2021 à 12:48 CEST

L’équipe espagnole est revenue ce samedi à l’entraînement à la Ciudad del Fútbol, ​​avec une séance de récupération pour les joueurs qui ont entamé la première préparation amicale de l’Eurocup, le nul hier soir contre le Portugal, avec Aymeric Laporte en bon état et Adama Traore en dehors du groupe.

Luis Enrique Martinez, l’entraîneur espagnol, soigne en détail l’usure physique de ses joueurs, à qui il accordera le dimanche de repos. De plus, ceux qui ont débuté contre le Portugal et qui ont eu une plus grande usure au stade Wanda Metropolitano, ont lâché leurs jambes dans le principal terrain d’entraînement de la cité sportive de l’équipe nationale avant une séance de récupération.

De cette façon Image de balise Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, José Luis Gaya, Sergio Busquets, Thiago, Fabien, Ferran Torres, Alvaro Morata Oui Pablo Sarabia ils ont travaillé avec moins d’intensité que le reste des internationaux et se sont remis entre les mains des kinésithérapeutes pour récupérer l’usure de leurs jambes.

Laporte, qui a demandé le changement le jour de sa première avec l’Espagne, est en bon état, selon les rapports à Efe de la concentration de l’équipe espagnole, et ce qu’il a ressenti étaient des crampes qui l’ont fait être prudent et éviter tout problème musculaire dix jours plus tard dès le début de l’Eurocup.

Adama Traore Il est le seul footballeur qui n’est toujours pas en pleine forme. Le samedi, il a continué son travail en solo avec le récupérateur Lorenzo Del Pozo en formation à huis clos.

Sa présence mardi au dernier match amical de l’Espagne, celui qui se jouera à Butarque contre la Lituanie, reste incertaine. Luis Enrique Il n’a pas l’intention de forcer un footballeur qui va en Eurocup avec le rôle de révulsif et de faire déborder l’aile droite avec sa puissance.

Luis Enrique a commencé à travailler avec les joueurs qui composeront en grande partie l’équipe de départ qu’elle présente mardi, jour où elle introduira de nombreux changements à son onze et effectuera les derniers tests avant la première à l’Eurocup le 14 juin.