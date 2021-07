Séance de tennis privée de Prince George avec Roger Federer : « Il avait un bon swing » | Royale | Nouvelles

in

La légende du tennis a été éliminée de Wimbledon en quart de finale après avoir été battue par le joueur polonais Hubert Hukacz. Kate, la duchesse de Cambridge est une grande fan de tennis et patronne du All England Lawn Tennis and Croquet Club, mais n’était pas présente aujourd’hui parce qu’elle s’auto-isole. Elle sera probablement très déçue pour son ami Federer, qu’elle connaît depuis des années.

En fait, Federer s’est même rendu une fois chez les Cambridges à Norfolk où il a joué au tennis avec George en 2019.

La star suisse, qui est le joueur de tennis préféré de George, a salué les compétences du prince, déclarant au Daily Star: “A ce stade, il s’agit de toucher la balle, c’est la même chose avec mes garçons.”

Les fils jumeaux de Federer ont un an de moins que George.

Vraisemblablement, en réponse à une question sur le fait d’être le joueur préféré de George, Federer a humblement déclaré: «Je pense que j’ai un petit avantage d’avoir passé du temps avec lui.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton a stupéfait les observateurs royaux en embrassant Federer trois fois

« Alors peut-être que je suis le seul joueur qu’il ait jamais rencontré. Ensuite, vous avez une petite longueur d’avance sur qui est votre joueur préféré.

Federer a dit à propos de George : « C’est un garçon mignon. J’aime voir qu’ils aiment le tennis ou le sport.

Il a ensuite évoqué l’intérêt de longue date de Kate pour le sport.

Il a déclaré: «Sa mère a toujours aimé le tennis. J’espère qu’il restera le même dans quelques années et ce n’est pas seulement une situation actuelle.

Après avoir étreint sa femme Mirka, Federer s’est approché de la famille royale, recevant trois baisers de Kate et une poignée de main de William.

Wimbledon a tweeté: “Câlins, bisous et poignées de main de la royauté et de la famille pour le champion de Wimbledon.”

Ce jour-là, la première ministre de l’époque, Theresa May, le maire de Londres Sadiq Khan et des célébrités de premier plan, dont Hugh Grant, Eddie Redmayne et Bradley Cooper, ont également regardé la finale de la Royal Box.

Pendant ce temps, Carole, Pippa et James Middleton regardaient depuis les sièges bon marché.

Federer, 39 ans, a remporté 20 titres du Grand Chelem masculin, un record de tous les temps partagé avec Rafael Nadal.

Il a été numéro un mondial au classement ATP pendant 310 semaines au total, dont un record de 237 semaines consécutives.

Cette année, Wimbledon est particulièrement excitant car les fans de tennis ont raté le tournoi l’année dernière, car il a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le concours de cette année fait partie du programme pilote du gouvernement visant à réintroduire des événements à grande échelle.

Kate a été présente à quelques reprises cette année, aux côtés du duc de Kent, président du All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Alors que les fans royaux espéraient voir les enfants le week-end des finales, ils n’ont peut-être même pas un aperçu de la duchesse maintenant, si elle s’auto-isole toujours.