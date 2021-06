Séance nocturne pour les moins de 21 ans qui joueront contre la Lituanie

in

06/08/2021

Le à 00:45 CEST

.

Les 20 membres de l’équipe espagnole des moins de 21 ans appelés à jouer avec l’absolu ce mardi contre la Lituanie (20h45) en raison du positif au coronavirus de Sergio Busquets, ils ont exercé pendant première et unique fois sur la pelouse de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas pour préparer le match.

Séance qui a commencé à 22h30., après deux heures de retard dans le plan prévu en attendant de confirmer les résultats négatifs aux tests PCR lors de leur rencontre ce lundi à midi dans un hôtel de Madrid. « Je ne m’étais jamais entraîné à cette époque », a plaisanté l’entraîneur Luis de la Fuente avec la presse avant de diriger l’entraînement.

Séance d’activation légère au cours de laquelle l’entraîneur a réuni tous les footballeurs autour de lui pour transmettre ce qu’il avait précédemment montré en conférence de presse : « Les opportunités ne doivent pas être manquées. Nous allons gagner ce jeu & rdquor;il a commenté aux médias.

Séance du soir au cours de laquelle certains joueurs ont plaisanté sur l’heure du dîner et sur le fait qu’ils développé à faible intensité, avec des étirements, des rondes et des exercices doux avec le ballon, puisqu’il s’est produit moins de 24 heures après ce qui pourrait être le début de jusqu’à 17 joueurs avec l’absolu. Sur les 20, seulement Bryan Gil Il est déjà sorti, en mars, et maintenant leurs coéquipiers pourront le faire en ayant la catégorie de match absolue par l’UEFA.

Martin Zubimendi, Avec Luis de la Fuente, il a attiré l’attention de la formation puisque, par position et caractéristiques, serait le candidat pour remplacer Sergio Busquets pour l’Eurocup dans lequel l’Espagne fera ses débuts dans une semaine, le lundi 14 juin, au cas où Luis Enrique déciderait de se tourner vers les U-21 pour couvrir la baisse.