Séance plénière pour le coréen Ko sur le LPGA Tour et Ciganda termine 35e

Séance plénière totale de la Corée du Sud Jin Young Ko dans le Tournée de la LPGA. Il a remporté le Championnat de tournée de groupe CME, la grande finale du circuit féminin qui s’est tenue cette semaine au Tiburon Golf Club de Naples (Floride), a conquis la Race to CME Globe, remporte le titre de meilleure joueuse de l’année et, en plus, récupère le numéro un du monde.

Ko a terminé son exhibition avec un retour de 63 coups ce dimanche, de quoi s’imposer d’un coup au japonais Nasa hataoka.

L’Américain Nelly Korda, son grand rival pour remporter tous les titres en jeu, a terminé en cinquième position avec un tour de 69 coups.

ET Carlota Ciganda (-7), seul espagnol présent cette semaine, a terminé avec un carton de 72 coups, loin de la tête. Il a terminé à la 35e place. Et cette semaine, il s’envole pour l’Andalousie pour jouer le LET Spanish Open à Marbella.