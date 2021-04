Searchlight invite Steve Gilula et Nancy Utley à prendre leur retraite ⋆ .

Nancy Utley et Steve Gilula, le duo qui depuis deux décennies a dirigé l’une des sociétés cinématographiques de prestige les plus réussies d’Hollywood, démissionnent.

Utley et Gilula ont annoncé mardi leur retraite en tant que présidents de Searchlight Pictures, connu pour avoir dirigé les lauréats des Oscars «Slumdog Millionaire», «12 Years a Slave», «Birdman» et «The Shape of Water».

Leur sortie, qui devrait prendre effet en juin, intervient quelques jours avant la 93e cérémonie des Oscars, où le film Searchlight «Nomadland» est considéré comme le favori pour remporter la meilleure image.

Bulletin

Dans le secteur du divertissement

The Wide Shot vous apporte des nouvelles, des analyses et des informations sur tout, des guerres de streaming à la production – et ce que tout cela signifie pour l’avenir.

Vous pouvez recevoir occasionnellement du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

Si «Nomadland» l’emporte dimanche, ce sera la cinquième victoire du meilleur film de l’unité depuis 2009. Un pilier de la saison des récompenses, la société appartenant à Walt Disney Co. a remporté 40 Oscars depuis sa création sous le nom de Fox Searchlight Pictures en 1994 (alors dirigé par Tom Rothman, qui dirige maintenant l’activité cinématographique de Sony Pictures) en tant que bras de cinéma indépendant du plus grand empire Fox.

Disney a acquis Fox Searchlight en 2019 dans le cadre de son achat à succès de 71 milliards de dollars des actifs de divertissement de la 21st Century Fox de Rupert Murdoch.

L’accord a suscité des spéculations sur ce que deviendrait l’industrie du cinéma indépendant sous l’égide de Disney, qui, à part ses films d’animation et «Black Panther», n’avait pas été au premier plan de la conversation de la saison des récompenses depuis qu’elle possédait Miramax.

D’autres groupes de films Fox ont été réduits ou démantelés à la suite de la fusion. La Fox 2000 d’Elizabeth Gabler a été fermée et 20th Century Fox, le studio «Avatar» et «Alien», surnommé «Big Fox», a vu sa production diminuer. Dans le dernier exemple, Disney a récemment annoncé que le studio d’animation Blue Sky, producteur de la franchise «Ice Age», fermerait ses portes.

Mais avec la conclusion de l’accord Disney-Fox en attente, Utley a exprimé à la fin de 2018 sa confiance que Fox Searchlight, fraîchement sorti d’une foule de nominations aux Oscars pour des films dont «Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri», continuerait à prospérer.

«Les signaux de Disney, tant publics que privés, ont été qu’ils apprécient les films que nous réalisons», a-t-elle déclaré au Times à son bureau sur le terrain de Fox Studios.

Et Searchlight, qui a abandonné le surnom de Fox après avoir rejoint Disney, a continué d’être un acteur formidable parmi les studios indépendants et les labels spécialisés. Ses concurrents comprennent des distributeurs branchés tels que Neon et A24, des streamers dont Netflix et d’autres bardeaux indépendants appartenant à l’entreprise Sony Pictures Classics.

La retraite d’Utley et Gilula est le dernier remaniement de la direction de Disney, qui est également en train de passer à un modèle de diffusion en continu centré sur Disney +. «Nomadland», réalisé par Chloé Zhao, est sorti en salles et sur le streamer Hulu appartenant à Disney.

Bob Iger a démissionné de son poste de directeur général de Walt Disney Co. l’année dernière pour devenir président exécutif, et il a confirmé qu’il prendrait officiellement sa retraite à la fin de cette année. Alan Bergman en décembre a été nommé président de Walt Disney Studios (l’unité qui comprend Searchlight, Pixar, Marvel et d’autres studios), en remplacement d’Alan Horn, qui est maintenant directeur de la création.

Les cadres de longue date de Searchlight, Matthew Greenfield et David Greenbaum, actuellement responsables de la production de l’unité, ont tous deux été promus président, a déclaré Disney.

«Grâce à l’intendance et aux instincts créatifs parfaits de Steve Gilula et Nancy Utley, Searchlight s’est imposé comme l’un des meilleurs studios de cinéma de l’histoire, et nous les félicitons et les remercions pour leur incroyable leadership, en particulier tout au long de l’intégration de Searchlight à Disney », ont déclaré Bergman et Horn dans une déclaration commune.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));