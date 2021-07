Seascape Network et Binance NFT lancent des NFT exclusifs Zombie Mystery Box ⋆ Crypto new media

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

20juillet 2021, SINGAPOUR – La principale plate-forme de jeux DeFi et NFT Seascape Network travaille avec Binance NFT, permettant l’intégration de BSC pour les NFT exclusifs de leur prochaine série de jeux Zombie sur le tout nouveau Binance NFT Marketplace.

Boîtes mystères Binance NFT

Le personnage de tueur de zombies en édition limitée Wichita sera exclusivement disponible uniquement via les boîtes mystères brevetées Binance NFT et sera disponible en 5 qualités. Les NFT de meilleure qualité sont extrêmement rares et offrent aux joueurs des récompenses plus élevées lorsqu’ils les utilisent dans le prochain 5e jeu de Seascape. Avec un nombre limité des rares NFT frappés, les joueurs sérieux sont encouragés à essayer de les acquérir via les boîtes mystère NFT pour commencer à les miser pour des récompenses compétitives.

Seascape Tops Jeux DeFi Catégorie

Cette nouvelle intervient après une série de points forts pour le réseau de jeux en pleine croissance cet été. Tous ses jeux DeFi ont obtenu les 10 premières places dans la catégorie des jeux DeFi de BSC, et leurs paysages NFT originaux étaient numéro 1 sur le marché NFT Treasureland pendant presque tout le mois de juin 2021.

Ils ont été répertoriés sur le DEX basé sur Ethereum le plus coté au monde, SushiSwap, et ont sorti un quatrième jeu DeFi basé sur NFT. Les boîtes mystères Binance NFT offrent un couronnement d’un mois exceptionnel pour le réseau en pleine croissance.

NFT de zombies de paysage marin

Seascape pense que l’avenir des NFT dans les jeux doit consister à créer de la valeur pour leurs propriétaires. Ainsi, au lieu d’acheter un NFT au prix du marché et de l’utiliser pour accomplir des tâches dans le jeu non incitatives (telles que la mise à niveau d’un personnage), les NFT Seascape passent tout leur cycle de vie à offrir des opportunités d’augmenter les revenus de son détenteur. À l’heure actuelle, les NFT Seascape Zombie sont à des prix très compétitifs, à moins de 20 £ BUSD.

Les NFT Seascape ont des dimensions variables, telles que le caractère, la qualité et la génération, qui affectent la manière dont l’utilisateur peut les utiliser à la recherche du profit. Les NFT Wichita seront disponibles en cinq qualités : commun, spécial, rare, épique et légendaire. Les joueurs auront la possibilité de miser leurs Scapes dans le jeu DeFi sur le thème des zombies de Seascape en échange de récompenses dans le jeu.

Ces NFT qui balancent des chauves-souris arriveront bientôt sur Binance NFT Marketplace et seront prêts à raconter plus d’histoires de la Crypt-o-currency ! Les personnes intéressées peuvent rester à jour via le compte Twitter officiel de Seascape

À propos de Binance NFT Marketplace

Binance NFT Marketplace offre un marché ouvert aux artistes, créateurs, passionnés de crypto, collectionneurs NFT et fans créatifs du monde entier avec la meilleure liquidité et des frais minimes. Composé de trois catégories, événements Premium, Mystery Box et un marché de trading, Binance NFT propose des objets de collection précieux et un marché de trading facilement accessible pour tous ses utilisateurs. Les créateurs de contenu et les artistes qui souhaitent collaborer peuvent contacter Binance via leur adresse e-mail NFT liée ci-dessous

