« Seasons In The Abyss » de Slayer obtient une interprétation de Noël

Les membres de Haken, Dream Theater, Protest The Hero, Cradle Of Filth et Inhuman Conditioned ont sorti une version festive d’un tueur « Des saisons dans les abysses. »

« Seasons Greetings In The Abyss » combine la musique de « Seasons In The Abyss » de Slayer avec des paroles alternatives écrites par l’artiste et illustrateur Dan Goldsworthy (Accept, Alestrom, Sylosis) et Charlie Griffiths de Haken, qui assument également tous deux des fonctions de guitare.

Les voix sont interprétées par le chanteur canadien Rody « Angel Of Breath » Walker de Protest The Hero et le tuba est fourni par le batteur de Haken Ray « Nin Blood » Hearne.

Dani-el « Awaits » Firth et Inhuman Condition de Cradle Of Filth, Jeramie « Klerry » Kling, complètent l’ensemble et l’invité spécial Jordan « Captor Of Synth » Rudess of Dream Theater ajoute un solo de clavier.

Griffiths a dit ceci à propos de la collaboration : « Injecter cette chanson avec un peu de joie de Noël a mieux fonctionné qu’aucun d’entre nous ne s’y attendait ! Apparemment [Slayer guitarist] Jeff Hanneman aimait Noël, alors j’espère qu’il approuverait notre hommage et j’espère que nous contribuerons à répandre une certaine gaieté musicale pendant un autre Noël d’incertitude dans l’abîme de la pandémie. Merci à tous les gars d’avoir participé au plaisir et à Scott Atkins d’avoir mixé ! Une gratitude éternelle à tous les membres de Slayer et nous souhaitons à tous un joyeux Noël ! »

Dans d’autres nouvelles, Slayer s’est récemment lancé dans une tournée d’adieu et a publié une bande-annonce pour la dernière étape de la course cérémonieuse. Comme uDiscover Music signalé précédemment, les géants du thrash metal ont programmé un total de 19 dates à travers les États-Unis en novembre et décembre. Le nouveau clip présente des images en direct ainsi que des apparitions des acteurs Jessica Pimentel et Danny Trejo et vous pouvez le consulter ci-dessous.

Jessica Pimentel et Danny Trejo sont tous deux des fans confirmés de Slayer. Pimentel est peut-être mieux connue pour son rôle de Maria Ruiz dans la série originale Netflix Orange Is the New Black, mais elle est également la chanteuse principale du groupe de heavy metal Alekhine’s Gun et la choriste du groupe Brujeria.

