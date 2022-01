Seattle a perdu 170 policiers en 2021 ; plus à laisser au milieu du mandat de vaccination: rapport

Le service de police de Seattle a perdu 170 agents en 2021 et des dizaines d’autres devraient partir dans les semaines à venir en raison d’un mandat de vaccin COVID-19.

« The Jason Rantz Show » a rapporté que les séparations incluent des départs à la retraite et des démissions après plus d’un an d’activisme contre la brutalité policière et des appels à la réduction des budgets de la police et à la réforme de la police. Plus de 100 officiers ont été écartés, selon le rapport.

La police surveille la scène d’une fusillade sur la 3e Avenue et Pine Street le 22 janvier 2020, dans le quartier central des affaires de Seattle. Un rapport local a déclaré que la ville avait perdu 170 agents en 2021 et que des dizaines d’autres pourraient quitter en raison d’un mandat de vaccination. (Photo de Karen Ducey/.)

Un porte-parole de la police a déclaré au média qu’environ 950 agents étaient déployables. Le département a perdu 350 officiers depuis 2020, la plupart étant partis après que des manifestations ont éclaté à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis.

Le bureau du maire Bruce Harrell a déclaré au média qu’il ne prévoyait pas d’annuler le mandat du vaccin, mais a reconnu qu’il y avait un problème de personnel dans le service de police.

« Le maire a été très clair sur le fait qu’il pense que le SPD a besoin d’officiers supplémentaires pour respecter les meilleures pratiques nationales, réduire les temps de réponse et assurer des enquêtes approfondies et complètes. Il s’est engagé à travailler non seulement pour retenir les agents actuels du SPD, mais aussi pour recruter la prochaine génération « , a déclaré un porte-parole du maire dans un e-mail à l’émission.

Fox News a contacté le service de police et le bureau de Harrell. Mile Solan, président de la Seattle Police Officers Guild, a déclaré à Fox News que les niveaux de dotation en personnel du département sont « hors des charts » et « dangereux pour notre communauté ».

Un drapeau Thin Blue Line est agité lors du rassemblement de la Seattle Police Officers Guild pour arrêter le financement du service de police de Seattle le 9 août 2020 à l’hôtel de ville de Seattle. (Agence Noah Riffe/Anadolu via .)

« Actuellement, je ne vois pas de plan solide en place pour attirer d’autres personnes à devenir officiers de Seattle ni de plans pour conserver nos actuels », a-t-il déclaré dans un communiqué fourni à Fox News. « Ce que je vois, ce sont d’autres juridictions qui déroulent le tapis rouge avec des primes à la signature élevées pour attirer leurs futurs policiers. Nous savons tous pourquoi cette crise a commencé et elle était complètement évitable. »

« Seattle ne peut plus attendre. En fin de compte, c’est toute notre communauté qui souffre car il y a à peine assez de flics pour répondre à leurs appels à l’aide », a ajouté Solan. « Seattle est en grande difficulté et mérite d’être sauvé.

Dans un effort pour alléger la pression sur les agents, le département s’est appuyé sur des agents non-patrouilleurs pour se porter volontaires pour les quarts de patrouille afin de répondre aux besoins en personnel, selon le rapport des médias.

« Je crains que les officiers qui continuent d’augmenter les équipes de patrouille ne s’épuisent bientôt », a déclaré Solan à Fox News.