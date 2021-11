Seattle est à une élection de l’anarchie de gauche complète

Seattle pourrait bientôt devenir la ville américaine la plus importante à adopter officiellement l’abolition de la police et des prisons. Les électeurs sont à une élection de modifier à jamais la promesse de Seattle.

Le 2 novembre, les électeurs pourraient installer le groupe de politiciens le plus radical que cette ville ait jamais vu. Compte tenu de la composition actuelle du conseil, cela veut dire quelque chose.

Deux campagnes très médiatisées mettent en vedette des « abolitionnistes de la police » autoproclamés qui ont remporté leurs primaires : la candidate du conseil Nikkita Oliver et la candidate procureur de la ville Nicole Thomas-Kennedy. La candidate à la mairie, Lorena Gonzalez, n’est pas non plus une amie de la police. Elle a plaidé pour une réduction de 50 pour cent du budget de la police. Elle voulait même licencier des officiers blancs pour assurer une force plus diversifiée, bien que diminuée.

Cette ville est vraiment au bord du chaos.

L’extrémisme d’un candidat

Oliver est un organisateur communautaire, un avocat et un militant qui se présente pour l’un des deux sièges du conseil général. Elle a remporté la primaire et fait maintenant face à un démocrate qui défend un programme de sécurité publique. Ce n’est pas quelque chose qu’Oliver peut soutenir. Elle a joué un rôle essentiel dans la création et le maintien de la mortelle zone autonome de Capitol Hill (CHAZ), où des extrémistes armés ont pris de force six pâtés de maisons de Seattle.

L’actuel conseil municipal de Seattle est déjà hostile à la police. Il a financé le ministère de près de 20 pour cent l’année dernière. Malgré une recrudescence de la violence après le déménagement, Oliver veut réduire davantage. Elle ne s’identifie pas simplement comme une abolitionniste de la police ; elle enseigne même un cours de l’Université de Seattle sur le sujet.

Si elle est élue, elle promet de réduire d’au moins 50 % le budget du département de police de Seattle. Elle réaffecterait le financement de la police au logement, à la garde d’enfants et aux organismes communautaires. Elle veut empêcher la police de distribuer des billets et fera pression pour mettre fin au contrat de Seattle avec la prison du comté de King.

En discutant avec les médias grand public, Oliver essaie de calmer son extrémisme. Elle a déclaré au Seattle Times en 2017 qu’elle ne voulait pas abolir immédiatement la police ou les prisons. Elle veut simplement créer « une société saine où les besoins humains sont satisfaits… et cela réduirait beaucoup de crimes que nous voyons ». C’est gentil.

Alors que le Times de gauche aide à pousser cette propagande, Oliver ne cache pas qui elle est sur Twitter. « La police de Seattle est tyrannique. Remboursez le SPD à 100 % au moins et investissez dans les communautés », a-t-elle tweeté plus tôt cette année.

Elle qualifie régulièrement la police de «meurtriers» et affirme que les émeutes violentes sont justifiées tout en les minimisant comme une simple destruction de biens. Elle répand même des théories du complot sauvages affirmant que la police prétend être Antifa pour justifier la violence lors des manifestations.

Un autre candidat extrémiste

Oliver aura un allié dans le bureau du maire si Lorena Gonzalez gagne sa course. Gonzalez est l’actuelle présidente du conseil et a contribué à pousser ses collègues plus à gauche. Bien qu’elle ne soit pas une abolitionniste de la police, elle a été l’une des premières défenseures du mouvement de financement de la police. Gonzalez a promis de couper 50 pour cent de la police locale mais s’est contenté de moins. Elle n’était pas contente de ce compromis.

« Moi, et tant de mes collègues, avons pris l’engagement sincère de vouloir financer le service de police d’au moins 50 %», a-t-elle déclaré à Vice News fin 2020. « Mais, comme nous le savons, les budgets des villes sont très compliqués. Les budgets de la police ne font pas exception. Et quand nous sommes entrés là-dedans, nous avons réalisé qu’ils avaient dépensé la majeure partie de leur budget pour l’année, et 50% serait difficile à faire sans abolir complètement le service de police.

Gonzalez a réprimandé le syndicat de la police pour avoir entravé le mouvement de financement du conseil, presque comme si elle s’attendait à ce qu’ils se tiennent debout pendant que le conseil licencie ses membres. Environ 80 pour cent du budget du service de police de Seattle est consacré au personnel, ce qui rend une réduction de 50 pour cent catastrophique pour un service déjà dangereusement en sous-effectif. Gonzalez le savait.

Bien qu’elle n’ait pas présenté l’idée, Gonzalez a relancé une poussée illégale pour licencier des flics blancs. Au cours des délibérations sur le financement, la chef de la police de l’époque, Carmen Best, a noté que les nouvelles recrues seraient les premières à abandonner si elles réduisaient le budget. Ils étaient une classe d’officiers significativement non blanche après des efforts considérables consacrés au recrutement axé sur la race.

La collègue du conseil de Gonzalez, Lisa Herbold, a tenté de licencier des agents dans le désordre afin qu’ils puissent éviter de licencier des personnes non blanches et, à la place, de licencier le personnel blanc plus âgé. Cela a échoué à cause des règlements de la ville (et de la loi), mais Gonzalez a déclaré dans le nouveau contrat de police qu’elle insisterait à nouveau pour cela. Que pensez-vous qu’elle ferait à la police si elle avait le pouvoir sur le budget en tant que maire ?

Le candidat le plus dangereux

Oliver et Gonzalez détruiraient le service de police de Seattle si le conseil cédait à leurs souhaits. Mais si l’abolitionniste de la police Nicole Thomas-Kennedy remporte la course des procureurs de la ville, ce qui reste de Seattle serait détruit.

Thomas-Kennedy ne cache pas qui elle est ni ce qu’elle croit. Ce serait une qualité admirable chez un politicien si ses opinions n’étaient pas si extrêmes, même selon les normes de Seattle. Elle est peut-être la candidate la plus dangereuse du pays.

L’abolitionniste s’appuie sur une plate-forme pour mettre fin à la plupart des poursuites pénales. Elle soutient que le système de justice pénale est raciste et s’attaque aux opprimés. Elle jure de démanteler le bureau même pour lequel elle se présente, ce qui empêcherait encore plus de criminels d’aller en prison et dans la rue pour victimiser plus d’habitants. Sa position ne protège pas les victimes, elle les crée en embrassant l’anarchie et le chaos.

Thomas-Kennedy pense que la destruction des biens par les radicaux de Black Lives Matter est un « impératif moral ». Elle encourage un incendie criminel d’Antifa contre un chantier de construction d’un centre de détention pour mineurs. Elle qualifie ce pays d’« Amerikka » tout en qualifiant les flics de « nazis » et d’« oppresseurs ». Sans surprise, elle soutient le financement de la police. Elle veut abolir complètement la police.

Un abolitionniste de la police pourrait gagner les élections

Malgré ses opinions radicales, Thomas-Kennedy a remporté la primaire, même si c’était dans une course à trois. Elle affronte désormais un républicain modéré. Deux sondages récents montrent qu’elle a peut-être un chemin viable vers la victoire.

Les sondages de Strategies 360/KOMO News ne montrent ni Thomas-Kennedy ni son adversaire Ann Davison n’ayant obtenu un soutien de 20%. Les perspectives de Davison s’en sortent bien mieux dans un récent sondage du Northwest Progressive Institute, de gauche, gagnant 43 pour cent contre 24 pour cent pour Thomas-Kennedy.

Alors, quelle est cette bonne nouvelle pour l’abolitionniste de la police ? Les deux sondages montrent un nombre remarquablement élevé d’électeurs indécis. Cela suggère que les électeurs de Seattle peuvent être réticents à soutenir un républicain, Davison, même lorsqu’elle est confrontée à un extrémiste. Pire encore, cela pourrait indiquer qu’ils n’ont même pas encore examiné les candidats.

Vous ne pouvez pas être indécis si vous savez ce que représente Thomas-Kennedy : soit vous vous penchez sur le chaos qu’elle apporterait, soit vous seriez dégoûté. L’un ou l’autre scénario peut donner à Thomas-Kennedy suffisamment de soutien pour remporter une victoire. C’est vraiment terrifiant.

Seattle est vraiment à la croisée des chemins. Nous en sommes à la deuxième année d’une augmentation historique des crimes violents. Nous avons le plus petit nombre d’officiers déployables depuis les années 1980. Notre système de justice pénale actuel – peu importe ce que prétend Thomas-Kennedy – punit rarement les criminels. Au lieu de cela, ils sont libérés avec une tape sur le poignet ou des demandes inexécutables pour qu’ils se fassent soigner. Et l’itinérance n’a jamais été aussi pire.

Les électeurs de Seattle doivent voter comme si l’avenir de la ville était en jeu – parce qu’il l’est.

Jason Rantz est un animateur de talk-show basé à Seattle sur KTTH Radio et un invité fréquent sur FOX News. Suivez-le sur Twitter @JasonRantz et abonnez-vous à son podcast.