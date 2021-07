Seattle est en tête du pays en termes de « gain de cerveaux », ajoute des emplois technologiques plus rapidement que tout autre grand marché américain sur 5 ans

Une pleine lune se lève sur l’horizon de Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

La région de Seattle a créé plus de 48 000 emplois technologiques de 2016 à 2020, soit une augmentation de plus de 35%, augmentant à un rythme plus rapide que tout autre grand marché technologique américain, selon une nouvelle analyse de la société immobilière CBRE.

Le rapport confirme la croissance fulgurante de l’industrie technologique de la région au cours de la seconde moitié de la dernière décennie. La tendance a été motivée par l’expansion des avant-postes d’ingénierie de la Silicon Valley dans la région de Seattle, la croissance extraordinaire d’Amazon, la relance de Microsoft et l’émergence de startups locales fortement financées, en particulier dans le cloud computing et la technologie d’entreprise.

Seuls Toronto et Vancouver, en Colombie-Britannique, ont connu une croissance plus rapide, car les marchés technologiques des villes canadiennes ont bénéficié des politiques d’immigration restrictives des États-Unis.

Bien que le rapport fasse référence au marché comme à Seattle, CBRE a confirmé que les statistiques englobent la grande région métropolitaine de Seattle-Bellevue-Tacoma.

Les dirigeants technologiques et les responsables du développement économique à travers le continent surveillent de près ces tendances alors que l’industrie et le monde émergent de la pandémie de COVID-19, et une nouvelle ère de travail à distance et hybride permet à certains travailleurs technologiques de vivre plus loin des bureaux de l’entreprise.

Dans l’ensemble, Seattle a dépassé Washington, DC, pour revendiquer la deuxième place derrière la région de la baie de San Francisco dans le tableau de bord global de CBRE évaluant «la profondeur, la vitalité et l’attractivité de chaque région pour les entreprises à la recherche de talents technologiques et pour les travailleurs technologiques à la recherche d’un emploi».

Le rapport a également étudié les nouveaux diplômes collégiaux liés à la technologie dans le contexte des emplois technologiques globaux ajoutés dans chaque région afin de déterminer si un marché était en mesure de retenir les talents produits par ses universités. Seattle a enregistré un « gain de cerveaux » élevé selon cette mesure, juste derrière Toronto.

Graphique CBRE

Les meilleurs talents technologiques ne sont pas bon marché. Le rapport place Seattle au deuxième rang, derrière la région de la baie de San Francisco, pour les salaires moyens ; et troisièmement, derrière la Bay Area et New York, en termes de coût total de gestion d’une entreprise technologique.

CBRE Graphique. Cliquez pour agrandir l’image

Le rapport a également examiné la diversité globale de chaque marché technologique dans le cadre de son évaluation. Seattle se situait au milieu du peloton, y compris parmi les marchés ni les plus diversifiés ni les moins diversifiés, tels que mesurés par l’emploi des femmes et les groupes raciaux et ethniques sous-représentés dans l’industrie technologique.

Consultez le tableau de bord complet de CBRE pour Seattle ci-dessous, y compris les statistiques sur la diversité.

Voici un PDF plus grand du tableau de bord et du rapport complet.

CBRE Graphique. Cliquez pour un PDF plus grand.