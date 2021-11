Seattle film à but non lucratif SIFF soutient les efforts pour sauver Cinerama et pourrait gérer le théâtre avec une aide financière

Le cinéma Cinerama à Seattle. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

SIFF, l’organisation à but non lucratif qui défend le cinéma et l’expérience cinématographique à Seattle, se joint à l’appel pour sauver le Cinerama, le cinéma historique qui est dans les limbes depuis près de deux ans.

Dans une déclaration à . vendredi, le Seattle International Film Festival a déclaré qu’il était au courant d’une récente pétition pour sauver le théâtre, qu’il soutenait l’idée de préserver le site en tant que monument historique et qu’il aimerait voir le domaine de Paul Allen. continuer à investir dans le Cinerama jusqu’à ce qu’il décide de le rouvrir ou de le vendre.

Le SIFF, qui gère ses propres cinémas ainsi que le festival du film et les programmes éducatifs de la ville, a déclaré qu’il serait « bien placé » pour maximiser le potentiel du Cinerama, mais qu’il aurait besoin de fonds ou d’investissements supplémentaires, d’autant plus qu’il , émerge des effets des fermetures de COVID-19.

Le théâtre de 53 ans du quartier de Belltown à Seattle est fermé depuis février 2020, date à laquelle il devait subir des rénovations mineures. Trois mois plus tard, en mai 2020, alors que la pandémie s’installait et que les entreprises du monde entier fermaient leurs portes, le Cinerama était fermé « dans un avenir prévisible », et il le reste aujourd’hui.

D’autres institutions culturelles dirigées par Allen’s Vulcan Inc. ont subi un sort similaire depuis sa mort en octobre 2018. Living Computers: Museum + Labs a également été fermé, et Vulcan Productions et Vulcan Arts & Entertainment ont tous deux été définitivement fermés en mars 2021.

Allen, le co-fondateur de Microsoft qui est devenu une sorte de héros culturel et philanthropique à Seattle pour défendre les arts, la musique, les sports et plus encore, a acheté le Cinerama en 1998. Le milliardaire a transformé le cinéma déjà unique en une merveille technologique avec des investissements dans son projection, son et expérience globale.

Alors que de plus en plus d’entreprises rouvrent et que de plus en plus de personnes se font vacciner, les cinémas commencent à voir un rebond au box-office.

Vulcan a déclaré cette semaine à . qu’il n’avait rien de nouveau à partager sur le moment ou la réouverture du Cinerama. La pétition pour sauver le théâtre a recueilli plus de 5 200 signatures.

Voici la déclaration complète du SIFF :

Le Cinerama occupe une place prépondérante dans l’histoire du cinéma de Seattle. Il existe depuis presque aussi longtemps que le Space Needle et a projeté des milliers de films pour les cinéphiles de Seattle, dont beaucoup en partenariat avec SIFF. Au cours des 20 dernières années, les investissements réalisés par Paul Allen, et plus tard sa succession, en ont fait l’un des théâtres les plus uniques du pays, abritant de merveilleux festivals et une expérience cinématographique spectaculaire. Nous avons connaissance de la pétition qui a circulé au nom du Cinerama et nous partageons la demande des pétitionnaires d’investir dans l’avenir du théâtre et sa protection. Le SIFF soutient avec enthousiasme l’idée de la désignation historique pour protéger le Cinerama de la démolition et préserver ce morceau de l’histoire du cinéma de Seattle. Nous aimerions voir le domaine Paul Allen continuer à investir dans l’entretien du théâtre jusqu’à ce qu’il décide de le vendre ou de le rouvrir. Certes, le maintien d’une installation comme le Cinerama nécessite des ressources, donc si le domaine choisit de vendre le Cinerama, ce serait merveilleux de voir une autre organisation prendre le relais et continuer à développer le rôle du théâtre dans la culture cinématographique de Seattle. Le SIFF serait bien placé pour maximiser le potentiel de l’installation, mais, en tant qu’organisation à but non lucratif réémergeant des fermetures de COVID, aurait besoin de fonds ou d’investissements supplémentaires pour prendre en charge les opérations d’un théâtre supplémentaire. SIFF est ravi de voir un retour à l’expérience cinématographique en personne – et nous espérons certainement que le Cinerama fera partie de ce retour.