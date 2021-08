Seattle Kraken dans le jeu alors que “NHL 22” d’EA Sports présente une nouvelle équipe de hockey et une nouvelle arène

in

Climate Pledge Arena à Seattle, comme représenté avec une foule et une action de hockey dans le nouveau jeu vidéo « NHL 22 » d’EA Sports. (EA Vancouver Image)

Les fans de hockey qui meurent d’envie de jeter un coup d’œil à l’intérieur de la Climate Pledge Arena de Seattle, qui sera bientôt le domicile du Seattle Kraken, peuvent se tourner vers une annonce de jeu vidéo aujourd’hui pour obtenir leur dose.

EA Sports a sorti une bande-annonce pour “NHL 22”, son premier jeu vidéo de hockey, et c’est agréable de voir le Kraken représenté parmi certaines des franchises légendaires de la ligue.

Climate Pledge Arena – le lieu réinventé dans le quartier Lower Queen Anne de Seattle – apparaît pendant quelques secondes à la marque 1:37 de la bande-annonce (ci-dessous). Les fans se déchaînent dans la vue en hauteur à l’intérieur du stade bondé; le centre de la glace porte le logo « S » géant de l’équipe.

EA a également partagé une image de jeu vidéo de Mark Giordano, un défenseur du Kraken que l’équipe a récupéré des Flames de Calgary lors du repêchage d’expansion de la LNH cet été. C’est un excellent aperçu de la façon dont une autre équipe sportive de Seattle et son image de marque unique apparaîtront dans un jeu vidéo.

Le Kraken a tweeté que “NHL 22” est “sur le point de s’améliorer beaucoup” avec l’inclusion de l’équipe.

Le joueur du Kraken de Seattle, Mark Giordano, dans « NHL 22 ». (EA Vancouver Image)

Le Kraken devrait lancer sa saison inaugurale le 12 octobre à Las Vegas. L’équipe joue quatre autres matchs sur la route avant d’ouvrir à domicile le 23 octobre contre les Canucks de Vancouver pour le début de ce qui devrait être une nouvelle rivalité durable dans le nord-ouest du Pacifique.

“NHL 22” sera lancé le 15 octobre sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, et est désormais alimenté par le moteur de jeu Frostbite d’EA.

« Pour la toute première fois, faites l’expérience du hockey sur l’un des moteurs de jeu les plus puissants de l’industrie, apportant des détails visuels inégalés à chaque coup, frappe et tir », a déclaré la société.

Regardez la bande-annonce de “NHL 22” ci-dessous.