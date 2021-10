Seattle Kraken et Climate Pledge Arena lancent une nouvelle application, conçue en interne pour guider l’expérience des fans

Cliquez pour agrandir. (Images de l’App Store)

Juste avant que la rondelle ne tombe lors de la saison inaugurale du hockey Seattle Kraken mardi soir, l’équipe et sa base d’attache, Climate Pledge Arena, ont lancé une nouvelle application pour aider les fans avec une variété de services et d’expériences.

L’application mobile combinée Kraken + Climate Pledge Arena est la première de la Ligue nationale de hockey à être développée en interne plutôt qu’à travers la ligue. Au lieu de se concentrer fortement sur le contenu, l’application vise à améliorer l’efficacité dans des domaines tels que le transport, la billetterie et les transactions.

Le logo de l’application Kraken + Climate Pledge Arena.

Et parce que l’arène réaménagée abritera bien plus que du hockey professionnel, les utilisateurs peuvent naviguer dans les informations relatives aux concerts, aux matchs du Seattle Storm et à d’autres sports et événements spéciaux.

Une caractéristique à noter est la possibilité d’acheter des marchandises Kraken directement via l’application depuis votre siège dans l’arène plutôt que de faire la queue. Les fans désignent l’emplacement de leur siège et leur marchandise sera livrée au point de ramassage le plus proche dans l’aréna. Les détenteurs de billets de suite peuvent choisir de se faire livrer leur marchandise directement à leur siège pendant le match.

Les autres faits saillants comprennent :

Transport: Tous les billets de saison et billets pour un match incluront le transport en commun entièrement subventionné, via ORCA, de sorte que l’application permet aux fans de générer des laissez-passer gratuits à utiliser dans le métro de King County (bus, tramway et bateau-taxi) et le monorail du centre de Seattle. Ceux qui se rendent à Climate Pledge peuvent découvrir et réserver le parking le plus pratique et le plus économique pour chaque événement via l’application, et les cartes de stationnement seront stockées dans l’application pour une analyse rapide.

Des billets: L’application s’intègre à Ticketmaster pour faciliter l’achat, la vente ou le transfert de billets pour un match ou un concert.

Contenu du Kraken : L’application contient du contenu exclusif sur la nouvelle équipe, y compris une analyse d’avant-match, des informations sur les joueurs, des mises à jour en direct tout au long de chaque match, des nouvelles et des statistiques sur les joueurs.

Cliquez pour agrandir. (Images de l’App Store)

L’application comprend également la possibilité de discuter avec un assistant virtuel « pour tout ce qui concerne Seattle Kraken et Climate Pledge Arena ». Il y a aussi des informations sur les politiques de l’aréna et une FAQ sur le protocole de vaccination COVID de l’aréna.

Todd Humphrey, vice-président senior de Fan Experience pour le Kraken, a déclaré dans un communiqué de presse que chaque fonctionnalité avait été conçue pour les fans.

« L’utilisation de notre application vous offrira l’expérience la plus rapide et la plus efficace possible, qu’il s’agisse d’accéder aux billets, de vous rendre à l’arène ou d’acheter un maillot Kraken », a déclaré Humphrey. « Je suis fier de notre équipe de concepteurs et de développeurs, et c’est un autre exemple de la façon dont, en tant qu’organisation, nous cherchons à innover pour améliorer l’expérience des fans. »

Onze noms sont crédités d’avoir « conçu et construit avec amour » l’application sur la page « à propos de nous ».

L’application gratuite est disponible pour les appareils iOS et Android.