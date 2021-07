Seattle Kraken sur le point d’obtenir Kraking sur le choix d’une équipe – RedState Vir .

Nous sommes en juillet, alors quel meilleur moment pour parler de hockey ? La LNH a publié dimanche une liste de tous les joueurs non protégés par leurs clubs actuels pour le Seattle Kraken – qui, soit dit en passant, devrait être votre nouvelle équipe préférée – parmi lesquels choisir lors du repêchage d’expansion du 21 juillet. Ainsi, venez mercredi, nous aurons au moins une idée de qui enfilera la mer profonde et le bleu glacial cet automne.

Comme ce fut le cas il y a quelques années lorsque les Golden Knights de Vegas sont entrés dans la ligue, la LNH a rendu beaucoup plus facile pour une équipe d’expansion d’être compétitive dès le départ plutôt que le rôle traditionnel d’une franchise d’expansion; c’est-à-dire paillasson. Les équipes ont dû réfléchir longuement et sérieusement aux joueurs à protéger du repêchage, étant donné que chaque équipe pouvait protéger sept attaquants, trois défenseurs et un gardien de but, ou huit patineurs (attaquants/défenseurs) et un gardien de but. C’est un défi pour les équipes les plus talentueuses. En tant que fan des Sharks, je n’ai pas de tels problèmes, hélas. Plutôt “faites votre choix”.

Le Kraken doit sélectionner un joueur de chaque équipe, la seule exception étant Vegas, qui ne participe pas à l’ensemble du processus. Des trente joueurs sélectionnés, au moins quatorze doivent être des attaquants, neuf défenseurs et trois gardiens de but. Sur les trente joueurs sélectionnés, au moins vingt doivent être sous contrat pour l’année prochaine, et les salaires combinés de ces joueurs doivent être compris entre soixante et cent pour cent du plafond salarial. C’est probablement pour empêcher le Kraken de ne choisir que des joueurs à revenus minimes afin d’économiser quelques dollars à dépenser à la place sur des cadeaux promotionnels tels que Johnny-Depp-in-a-Kraken-Jersey-Bobblehead-Night.

Comme c’est le cas lorsque de tels courants d’air circulent, l’intrigue abonde quant à savoir qui était et qui n’était pas protégé. Le plus grand nom qui saute aux yeux est le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price, l’idée étant que son salaire élevé suffira à justifier le Kraken de ne pas le sélectionner. Cependant, l’attrait d’un gardien de but de haut niveau et d’un tirage au sort autour duquel construire une équipe peut s’avérer trop attrayant pour Seattle. Il y a aussi l’exemple de la façon dont la sélection de Vegas de Marc-André Fleury a fonctionné et continue de fonctionner pour eux. En outre, Price pourrait se réjouir de l’opportunité de venir jouer pour une équipe où chaque arrêt sera accueilli par des acclamations tonitruantes au lieu d’un “Patrick Roy blasé aurait mieux sauvé cela”. Ou Jacques Plante, Ken Dryden, Gump Worley, Georges Veznia, etc etc etc.

En défense, il existe plusieurs noms, mais beaucoup d’entre eux sont longs dans la dent. Le défenseur des Flames de Calgary, Mark Giordano, pourrait susciter l’intérêt malgré son âge (37 ans), qui joue toujours à un niveau élevé et apporterait un leadership immédiat puisqu’il est le capitaine de Calgary depuis 2013.

Côté attaquant, on pense à Yanni Gourde, actuellement avec le Lightning de Tampa Bay. Bien qu’il soit actuellement à peine remarqué sur une liste chargée, il est un centre à double menace, à la fois capable de faire des jeux pour ses coéquipiers et de marquer lui-même. C’est difficile à ne pas saisir, surtout dans une équipe dont la liste sera pleine de joueurs assez désireux de prouver que leurs équipes précédentes ont tort de les laisser marcher.

Et voilà, une introduction rapide à tout ce qui concerne l’expansion de Kraken en termes de brouillon. Restez à l’écoute. Mercredi sera le plus intéressant.