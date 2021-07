Seattle s’apprête à ajouter une quatrième option de scooter car Spin propose un modèle de haute technologie pour améliorer les habitudes des cyclistes

La trottinette Spin’s Insight Level 2 utilise l’IA et la vision par ordinateur pour surveiller où les cyclistes roulent et se garent. (Faire tourner la photo via SDOT)

La flotte de scooters partagés de Seattle s’agrandit.

Spin, la société de micromobilité soutenue par Ford Motor Co., devrait recevoir un permis du ministère des Transports de Seattle et rejoindre trois autres fournisseurs dans les rues de Seattle. LINK, Lime et Wheels ont commencé à déployer leurs appareils l’automne dernier dans le cadre du programme de partage de scooters de la ville pour encourager des modes de transport plus sains et plus écologiques.

Spin avait déjà des scooters électriques qui parcouraient la zone du White Center dans le cadre d’un programme pilote dirigé par le comté de King. La société prévoit maintenant de se lancer dans l’ouest de Seattle pour répondre aux besoins de transport alors que le pont de West Seattle est fermé, et il passera finalement à 1 000 scooters dans le reste de Seattle.

Lors de son lancement, le programme de SDOT a intégré la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux futures innovations technologiques des entreprises de scooters et a intentionnellement retenu l’émission d’un quatrième permis de partage de scooter. Le département a annoncé en avril qu’il rechercherait de nouveaux candidats, et Spin a répondu à la demande de conception améliorée et a battu les autres candidats avec son scooter Insight Level 2.

Le scooter est doté de la «technologie de détection des trottoirs» de Drover, destinée à encourager de meilleures habitudes de conduite et de stationnement. Le système s’appuie sur des capteurs embarqués, l’intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour détecter quand les cyclistes sont sur le trottoir au lieu de la rue ou d’une piste cyclable. Les scooters émettront un son audible pour dire aux cyclistes de corriger leurs actions. SDOT a également déclaré que Spin développait un algorithme pour ralentir les appareils sur les trottoirs et que la société travaillerait avec SDOT pour tester la fonction de sécurité.

Spin, qui déployait auparavant ses modèles orange de vélos en libre-service à Seattle, opère dans plus de 70 villes et campus universitaires et Seattle est la première grande ville où l’IA avancée est déployée sur l’ensemble d’une flotte de scooters.

SDOT dit que les scooters autour de Seattle ont enregistré plus de 600 000 trajets depuis le début du programme. L’achalandage est passé d’environ 5 000 voyages par semaine en automne et en hiver à plus de 30 000 voyages par semaine en juin alors que le temps chaud s’installait.

PRÉCÉDEMMENT: Mouillé, venteux, roues : un essai par temps misérable à Seattle fait ressortir ce scooter assis

Les trois entreprises existantes ont été encouragées à rendre leurs appareils accessibles à un plus grand nombre de personnes, et plusieurs programmes proposent des trajets gratuits aux personnes à faible revenu et handicapées, ainsi qu’aux travailleurs essentiels. Spin a un programme appelé Spin Access qui permet aux personnes sans smartphone de louer un scooter et propose des trajets à prix réduit pour les personnes à faible revenu. Il propose également cinq trajets gratuits de 30 minutes chaque jour pour les travailleurs de la santé dans le cadre de son programme Everyday Heroes.

Alors que l’IA de Spin tentera d’encourager de meilleures habitudes de conduite et de stationnement en scooter, SDOT essaie en permanence de nouvelles stratégies pour empêcher les scooters garés des trottoirs bloqués. Plusieurs nouvelles places de stationnement pour vélos et scooters ont été repeintes le long d’Alki Beach à West Seattle.

Les entreprises de scooters et de vélos en libre-service commenceront également à utiliser la technologie GPS qui oblige les cyclistes à se garer aux endroits désignés. Si quelqu’un essaie de se garer sur le trottoir ou sur le sable, l’application lui indique où déplacer le scooter avant que l’utilisateur ne puisse mettre fin à son voyage.