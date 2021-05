Seattle Seahawks Wideout DK Metcalf impressionne lors de sa première rencontre professionnelle sur piste ⋆ .

Le monde entier savait déjà que le receveur large des Seahawks de Seattle, DK Metcalf, est un mec rapide.

Au cas où vous auriez oublié, voici un rappel amical pour vous:

DK Metcalf avec un tacle fou et les cartes (+3,5) se retrouvent sans points sur ce lecteur @betthepigskin

pic.twitter.com/4HlMOxPedf – Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) 26 octobre 2020

Ce jeu a été la force motrice d’une campagne qui a finalement valu à Metcalf une place aux essais olympiques d’athlétisme. Le large des Seahawks a fait ses débuts sur piste professionnelle ce week-end aux Golden Games de l’USATF à Walnut, en Californie, ce week-end.

Il n’a peut-être pas avancé au-delà de sa demi-finale au 100 mètres, mais Metcalf s’est accroché à certains des meilleurs sprinteurs professionnels du pays.

DK Metcalf termine officiellement à la 9e place de sa course, avec un temps de 10,37! Incroyable course pour un récepteur @NFL 6’3 235 livres !!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5i8uR8hEoP – Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 9 mai 2021

Pour un homme de la taille et de la carrure de Metcalf, c’est vraiment une performance impressionnante.

Bien sûr, tout un tas de snobs d’athlétisme ont pris plaisir à disséquer tout ce qui n’allait pas dans sa forme. Mais même s’il n’a pas remporté la manche ni même terminé assez bien pour avancer, Metcalf s’est accroché aux autres coureurs professionnels.

Seahawks WR DK Metcalf exécute un 10,36 dans sa course aux Golden Games de l’USATF. Il n’a pas fait la finale. A titre de comparaison, le meilleur temps dans les manches a été de 10,09. – Tom Schad (@Tom_Schad) 9 mai 2021

Pour tous les amateurs de mathématiques, c’est un temps d’arrivée de seulement 0,27 seconde plus lent que le vainqueur de la manche.

Je ne pense pas que la personne moyenne comprend tout à fait à quel point il est difficile de passer du statut de professionnel d’un sport à un autre. Le fait que DK Metcalf non seulement se soit présenté, mais qu’il soit resté avec la concurrence dimanche est vraiment insensé.

Bien sûr, si quelqu’un peut simplement décider de donner un coup de fouet à un autre sport au niveau professionnel sur un coup de tête total, c’est probablement un gars qui ressemble à ceci:

L’ancienne vedette Ole Miss est un monstre absolu. Cela ne me surprendrait pas si les performances d’aujourd’hui sur la piste le poussaient seulement à revenir plus vite lors de sa prochaine course.

