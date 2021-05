Seattle Sounders contre Los Angeles FC

16/05/2021 à 03:30 CEST

Lundi prochain à 03h30 se jouera le match de la huitième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Sounders de Seattle et à Los Angeles FC dans le Champ CenturyLink.

le Sounders de Seattle Il arrive avec enthousiasme pour la huitième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 1-2, le premier contre lui Tremblements de terre de San Jose hors de son champ et le second contre lui Bois de Portland à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des cinq matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer avec un chiffre de 11 buts pour et deux contre.

Du côté des visiteurs, le Los Angeles FC a subi une défaite à la LA Galaxy dans le dernier match (2-1), de sorte qu’une victoire contre le Sounders de Seattle cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, sur les quatre matchs joués par le Los Angeles FC en Major League Soccer, l’un d’eux a gagné avec un solde de cinq buts en faveur et quatre contre.

En référence à la performance locale, le Sounders de Seattle ils ont réussi à battre tous leurs matchs à domicile en Major League Soccer jusqu’à présent. Aux sorties, le Los Angeles FC a un bilan d’une défaite et un nul en deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade du Sounders de Seattle pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Champ CenturyLink, obtenant en conséquence deux défaites et un nul en faveur du Sounders de Seattle. À son tour, la séquence des locaux est remarquable, qui ont trois matchs de suite en remportant à domicile contre le Los Angeles FC. La dernière rencontre entre le Sounders de Seattle et le Los Angeles FC dans ce tournoi, il s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant le match, le Sounders de Seattle est en avance sur le Los Angeles FC avec une différence de huit points. le Sounders de Seattle Il arrive au meeting en première position avec 13 points dans le casier. De son côté, l’équipe visiteuse est onzième avec cinq points.