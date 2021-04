Seattle Tech Vet lance un accélérateur de démarrage exclusivement sur Clubhouse avec une cohorte de 13 entreprises

De nombreuses personnalités et vétérans de la technologie se sont tournés vers la populaire application de conversation sur invitation uniquement Clubhouse pour obtenir des informations sur l’industrie. Désormais, un nouvel accélérateur de startup utilise la plateforme pour héberger pour la première fois une cohorte de 13 entreprises.

L’accélérateur FounderStreams a été lancé cette semaine par Jonathan Blanco, fondateur de TF Labs et FounderStreams. TF Labs est un studio de démarrage et une agence numérique de la région de Seattle travaillant avec des entreprises et des entreprises en démarrage.

Jonathan Blanco, fondateur de FounderStreams. (Photo gracieuseté de Jonathan Blanco)

Blanco est sur Clubhouse depuis trois mois et son club FounderStreams a attiré plus de 13 000 membres et followers.

«Clubhouse crée une méthode d’engagement unique dans laquelle vous devez vraiment vous concentrer sur la narration car vous ne pouvez pas vous fier aux visuels», a déclaré Blanco. «Nous croyons également qu’il existe un niveau d’authenticité au Clubhouse qui mènera à une nouvelle expérience acquise pour notre cohorte afin de solidifier leur récit.»

En hébergeant quotidiennement des salles FounderStreams, Blanco a remarqué que de nombreux fondateurs comprenaient clairement leurs activités et étaient sur l’application pour apprendre et établir des liens, mais n’avaient pas accès aux ressources. Il a commercialisé l’accélérateur dans Clubhouse pendant ces salles et la majorité des candidats venaient de Clubhouse.

«De nombreux membres ou notre cohorte consacrent beaucoup de temps au réseautage et à l’apprentissage du Clubhouse et nous avons estimé que nous pourrions améliorer cette expérience grandissante», a déclaré Blanco.

L’accélérateur durera quatre semaines, avec une programmation conçue pour aider les fondateurs de la startup à se présenter lors de la journée de démonstration des investisseurs le 1er mai.

Les fondateurs participants sont basés aux États-Unis et en Europe, et près de 80% appartiennent à des groupes sous-représentés. Les entreprises représentent des secteurs verticaux tels que FinTech, EdTech, Immobilier, VR / AR, Logistique et CPG and Products.

FoundersStream ne prend aucune participation dans les entreprises et ne les charge pas de participer au programme. L’objectif est de faire autant de présentations d’investisseurs que possible pour aider les entreprises à attirer des financements, a déclaré Blanco.

Voici les participants à la cohorte FounderStreams Accelerator:

Cee Carter – Pawndr: Transport longue distance pour animaux de compagnie et animaux. Lori Sardoff – Snailz: Place de marché de réservation et de paiement pour les salons de manucure. Rhonda Merrick – Global Music Library: Bibliothèque étape par étape pour la composition musicale. Byron Johnson – AIME dit: l’IA pour les écoles. Youngwon Lee – Dokkaebier: brasserie artisanale d’inspiration asiatique avec commerce électronique. Michele Wytas – Toesty Sheets: Simplification de la fabrication de lit avec drap de dessus ajusté. Allemand Urrego – Unividoc: marché de la télémédecine, 100% en espagnol. James Spalding – VOALÁ IMMERSIVE TECHNOLOGY: Réinventer le magasinage de bijoux avec AR & AI. Soheil Nikbin – Zalamon: décentraliser la finance avec des paiements plus rapides. Chris Thompson – Homsby: Achat de maison guidé sans agent immobilier. Andre Smith – Chosn Relationship App: Réseau social fermé pour des relations significatives. Christopher Roberts – Sécurité C4G: la technologie a permis la sécurité privée. Derrick Green – WAWN Family Products: Nourriture réconfortante américaine socialement consciente et sans allergène.

Clubhouse fait ses propres nouvelles cette semaine, tout d’abord en présentant sa première fonctionnalité de monétisation, appelée Paiements, à un petit groupe de test. Dans le cadre de son principe directeur de donner la priorité aux créateurs, Payments permettra aux utilisateurs de Clubhouse d’envoyer de l’argent à des créateurs spécifiques. Clubhouse affirme que 100% des fonds iront aux créateurs.

Bloomberg a également rapporté mardi que le réseau social est en pourparlers pour lever de nouveaux financements qui porteraient sa valorisation à 4 milliards de dollars. Ce chiffre multiplie par quatre sa valeur par rapport à il y a à peine deux mois.

