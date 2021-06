Seattle’s Recompose lève plus d’argent alors que la startup de compostage humain planifie des emplacements dans d’autres États

Des vaisseaux recomposés sont vus dans la serre, les installations de la société à Kent, Washington, où les corps humains sont transformés en sol. (Photo de Sabel Roizen via Recomposer)

Recompose rebondit après quelques moments difficiles pendant la pandémie de COVID-19. La startup basée à Seattle qui transforme les restes humains en sol cherche à lever 15 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement alors que de plus en plus d’États adoptent une législation autorisant son processus, ouvrant la voie à de futures installations et à une croissance.

Fondée par Katrina Spade en 2017 comme alternative aux méthodes conventionnelles d’inhumation et de crémation, Recompose avait de grands projets l’année dernière pour construire son premier emplacement dans le quartier SoDo de Seattle. Mais la pandémie a effrayé les investisseurs et a doublé les coûts prévus pour transformer un grand entrepôt en un espace phare. Spade a déclaré au Seattle Times l’été dernier qu’elle pensait que son rêve était peut-être terminé.

La société a plutôt ouvert un emplacement plus petit dans le Kent, dans l’État de Washington, en décembre, appelé Greenhouse. L’emplacement est assez grand pour abriter 10 navires Recompose où la transformation des restes humains en sol a lieu.

Recompose utilise une technologie de réduction organique naturelle pour convertir les restes sur une période d’environ 30 jours. Le corps est placé dans un réceptacle avec des matières organiques telles que de la paille et des copeaux de bois et les processus naturels décomposent le tout en environ un mètre cube de terre qui est rendu aux familles.

Placer le corps dans le navire s’appelle « la mise en place » et pour le moment, les familles ne peuvent se joindre qu’en streaming vidéo. Recompose espère que les familles seront présentes en personne dans les futurs emplacements.

« À Recompose Greenhouse, nous en apprenons davantage sur la meilleure façon de procéder au compostage humain avant de propager nos systèmes à d’autres endroits et, éventuellement, dans le monde entier », a déclaré la société dans un article publié sur son site Web en janvier.

Un mannequin est montré dans un berceau avec du matériel végétal devant un récipient Recompose. (Photo de Sabel Roizen via Recomposer)

Depuis son ouverture, Recompose a accepté plus de 50 corps et la transformation a été achevée sur 25. Recompose compte également près de 800 membres de Precompose qui peuvent effectuer des paiements à partir de 25 $ par mois pour organiser de futurs soins de décès via le service. L’entreprise compte 15 employés et recrute.

Washington a été le premier État des États-Unis à légaliser le compostage humain lorsque le gouverneur Jay Islee l’a promulgué en mai 2019. Le Colorado a légalisé le processus avec le HB21-006 en mai et le gouverneur de l’Oregon Kate Brown a signé le HB 2574 cette semaine. La Californie sera apparemment la prochaine.

Toute cette législation a Recompose qui envisage l’expansion.

Le nouveau financement sera utilisé pour ouvrir un emplacement supplémentaire à Seattle au début de 2022, un emplacement dans le Colorado au milieu de 2022 et un emplacement supplémentaire sur la côte ouest, a indiqué la société sur son site Web.

« Ce fut un grand honneur de commencer nos opérations fin 2020, après des années de préparation », a déclaré Spade, ajoutant en mai que l’adoption du projet de loi dans le Colorado « témoigne de l’élan de ce mouvement à travers le pays ».

Les investisseurs comprennent les premiers partisans qui ont ajouté à leurs investissements initiaux, les clients d’un éventail de conseillers financiers, des particuliers, des groupes d’investissement, des fonds conseillés par des donateurs et des fondations familiales. La société affirme que son cycle de financement actuel est ouvert aux investisseurs accrédités à un minimum de 250 000 $.

Un nombre croissant de startups utilisent la technologie et l’innovation pour apporter des changements à l’industrie funéraire de 20 milliards de dollars. Solace, basée à Portland, apporte la commodité numérique au processus de planification et de facilitation des services de crémation. Une équipe de l’Université de Washington appelée AfterLife Listings a récemment remporté le grand prix de 25 000 $ dans un concours de startups étudiantes pour son idée de simplifier la planification et les transactions liées aux terrains de sépulture.