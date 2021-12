SEBA Bank adhère à l’Arc White List, la plateforme institutionnelle DeFi développée par l’Aave

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

A cet égard, l’équipe SEBA considère que cette mesure peut rapprocher ses clients du secteur DeFi, auquel les réglementations locales ne leur permettent pas d’apporter plus de liquidité à des protocoles comme Aave.

SEBA Bank, la banque internationale basée en Suisse, a soumis une proposition pour être incluse dans l’Arc White List, la nouvelle plateforme institutionnelle développée par l’équipe en charge du protocole DeFi Aave.

SEBA candidat à l’Arc White List

C’est ce qu’a révélé l’équipe de l’Arc dans un nouveau communiqué adressé aujourd’hui à ses membres, où elle précise que la participation de SEBA à la liste blanche vise à rapprocher la banque de l’écosystème DeFi et à la rendre participante aux bénéfices associés, ce qui permet au ce dernier permettrait à ses clients de participer activement au sein de l’écosystème de l’Aave.

La mesure soulève un scénario intéressant, puisque SEBA est une entité bancaire qui respecte des normes réglementaires locales et internationales élevées, rapprocher sa base d’utilisateurs du secteur de la finance décentralisée semble donc une étape plutôt audacieuse, en particulier pour les propos tenus par les autorités et les régulateurs. à propos de la montée de DeFi ces derniers temps.

A cet égard, un représentant de la banque a entériné l’intention de SEBA d’offrir cette possibilité aux clients, car en raison de « diverses restrictions réglementaires dans leurs juridictions, la clientèle institutionnelle … n’a pas pu déployer de liquidités à grande échelle dans l’Aave jusqu’à maintenant », et j’ajoute :

« Le lancement d’Aave Arc avec sa couche autorisée représente une belle opportunité pour eux d’accéder aux retours de DeFi tout en respectant leurs obligations réglementaires. Chez SEBA, nous pensons que cela profitera directement à la communauté Aave avec une liquidité institutionnelle qui accélérera la croissance de TVL et des revenus de protocole… SEBA a reçu une demande institutionnelle croissante pour accéder aux protocoles de liquidité DeFi comme Aave ces derniers mois… intérêt de sa clientèle à participer à l’Aave Arc, et grâce à ses relations étroites avec les gestionnaires de fonds en Suisse et au-delà, SEBA est dans une position idéale pour économiser la liquidité institutionnelle dans le protocole Aave Arc ».

L’essor du DeFi

En tant que tel, les plans de SEBA arrivent à un moment particulièrement important pour le secteur DeFi, qui a pris de l’ampleur ces derniers mois et devrait être l’un des principaux écosystèmes qui continue d’attirer des capitaux au sein du secteur des crypto-monnaies DeFi.

Concernant Aave, la plateforme opère à travers plusieurs réseaux et permet à ses utilisateurs d’accéder à des programmes de liquidités et de prêts, avec lesquels ils tirent des bénéfices pour financer le service. Selon les données publiées par Defipulse.com, ce protocole se classe au troisième rang des DeFi avec la valeur la plus bloquée, traitant au moins quelque 11 500 millions de dollars de ses clients.

Quant au secteur DeFi, malgré le fait qu’il ait officiellement démarré sur le réseau Ethereum, l’incursion d’autres Blockchains a également ouvert davantage le spectre parmi ceux qui s’intéressent à cet écosystème. Ces derniers temps, les protocoles qui fonctionnent sur Solana, Terra et Avalanche prennent de l’ampleur, ce qui a fait gagner beaucoup de terrain à leurs devises ces dernières semaines.

