SEBA lance un jeton d’or réglementé adossé à du métal précieux physique

AnTy15 décembre 2021

La plateforme de banque d’actifs numériques SEBA a annoncé mercredi qu’elle proposait un jeton d’or. Ce jeton représentera la propriété numérique de l’actif refuge traditionnel.

Le token en or de SEBA est un token numérique réglementé, un stablecoin adossé à un métal précieux. L’or physique est « prêt pour une livraison à la demande à tout moment », éliminant les frais de transport et de stockage coûteux.

La société basée à Zoug, en Suisse, a déclaré que ce jeton diffère des autres produits d’investissement dérivés de l’or tels que les contrats OTC ou les ETF, car les investisseurs peuvent racheter le métal jaune à tout moment.

Le jeton peut non seulement servir de réserve de valeur, mais également être utilisé comme une pièce stable conforme dans le commerce.

« SEBA Bank Gold Token agit comme un stablecoin réglementé, assurant un règlement sécurisé des transactions et des échanges sur les marchés de la cryptographie », a déclaré la banque agréée FINMA dans son communiqué officiel.

SEBA vise à fournir un accès rentable à l’or grâce à cette offre, la qualifiant de développement « historique » dans les produits d’investissement.

Il « permet aux investisseurs de posséder pour la première fois une forme numérique entièrement réglementée d’or physique », a déclaré Guido Buehler, PDG de SEBA Bank, notant qu’avec une capitalisation boursière de 11 000 milliards de dollars, l’or joue un rôle majeur sur les marchés des capitaux.

Cependant, il existe déjà d’autres actifs numériques adossés à de l’or physique, tels que PAX Gold (PAXG), qui a été introduit fin 2019 et gère un volume de transactions quotidien d’environ 12 millions de dollars.

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.