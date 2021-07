Sebas Saiz et Sergi Martínez, premiers rejets de Sergio Scariolo

06/07/2021 à 15h11 CEST

le centre Sebas Saiz et le l’attaquant Sergi Martínez sont les deux premiers rejets de l’entraîneur Sergio Scariolo dans le groupe de joueurs préparant le Jeux olympiques de Tokyo 2020, avec lequel le groupe est reparti en 16 troupes, dont les 12 qui joueront le tournoi sortiront.

L’intérieur du Jets japonais de Chiba et le L’attaquant du Barça, qui a fait ses débuts avec l’équipe senior lors des deux premiers matchs amicaux contre l’Iran, quittera un groupe qui se rendra à Malaga mardi, pour terminer jeudi, ils disputeront le premier des deux matchs amicaux programmés contre la France.

Scariolo a expliqué que la rigueur des temps de concentration et les protocoles de prévention contre la pandémie fournis par le Comité International Olympique ils l’obligent à “accélérer la sélection des joueurs avec plus d’urgence que d’habitude“.

“Je tiens à remercier Sebas et Sergi pour cette semaine de travail. Ils nous ont confirmé qu’ils sont des membres importants dans l’avenir de ce groupe. Non seulement ils ont très bien aidé à s’entraîner, avec intensité, fraîcheur et bon esprit, mais aussi ils ont montré qu’ils peuvent jouer et sont des joueurs très intéressants pour l’avenir“, a apprécié le sélectionneur italien.

L’Espagne a trois matches amicaux à venir, le double duel contre la France et un match contre les États-Unis, avant d’affronter les Jeux, dans lesquels fera ses débuts le 26 contre Japon puis jouer contre Argentine et Slovénie.