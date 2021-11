Sebastian Aho marque deux fois, les Hurricanes battent les Flyers 6-3

Sebastian Aho a marqué deux fois, Jesperi Kotkaniemi a inscrit un but et une aide, et les Hurricanes de la Caroline ont battu les Flyers de Philadelphie 6-3 vendredi.

Jesper Fast, Steven Lorentz et Andrei Svechnikov ont également marqué pour les Hurricanes, leaders de la division métropolitaine. Ils ont complété un voyage de six matchs en remportant quatre des six.

« C’est bien de terminer le voyage sur la route de la bonne manière », a déclaré Aho. « Juste un excellent travail de notre équipe. Deux points. C’est énorme. »

Ivan Provorov, Joel Farabee et Rasmus Ristolainen ont marqué pour Philadelphie. Les Flyers en ont perdu cinq de suite.

« Tout le monde doit être meilleur et cela commence par moi », a déclaré l’entraîneur de Philadelphie Alain Vigneault. « Nous devons rester unis en tant que groupe. »

Les Hurricanes ont pris le contrôle en battant Philadelphie 4-1 en deuxième période.

« Tous nos grades A semblaient entrer », entraîneur de la Caroline Rod Brind’Amour.

Aho a marqué son deuxième du concours et son 10e de la saison en tête de l’équipe 23 secondes après le début de la période pour égaliser à 2. Il a traversé la ligne bleue et a décoché un tir des poignets qui a dévié le bâton de Ristolainen et dépassé le gardien Carter Hart.

Les Flyers ont pris une avance de 3-2 à 1:16 du deuxième sur le premier de Ristolainen depuis son acquisition à l’intersaison. Son tir frappé dur a battu Antti Raanta du côté du gant.

Mais la Caroline a répondu 29 secondes plus tard lorsque Fast a converti un but égalisateur sur un rebond, et les Hurricanes sont allés de l’avant pour de bon avec 5:48 à jouer dans la seconde sur un beau jeu de morpion avec Kotkaniemi terminant à bout portant après des passes de Seth Jarvis et Tony DeAngelo.

Lorentz a couronné l’explosion offensive de la Caroline, portant le score à 5-3 avec 3:38 à jouer en deuxième en marquant un autre joli but de la Caroline à bout portant.

« Nous avons du talent, c’est certain, a dit Brind’Amour. « Mais la plupart d’entre eux ont fait les choses dans l’autre sens. C’était agréable à voir. »

Raanta a conservé l’avantage de deux buts grâce à un arrêt stellaire sur Connor Bunnaman sur un 2 contre 1 avec 2 minutes et demie à jouer dans la période.

« Nous savons que nous pouvons mieux jouer, a déclaré le capitaine des Flyers Claude Giroux. « Nous savons que nous pouvons mieux nous soutenir sur la glace. Nous devons jouer en équipe de cinq, et pour le moment, nous ne le sommes pas.

« En tant qu’équipe, nous sommes à plat. Nous ne jouons pas du mieux que nous pouvons et nous le savons. Il y a beaucoup de frustration dans notre jeu. Nous devons réinitialiser ici et comprendre. »

Provorov a ouvert le score après 50 secondes de match. La passe de Giroux dans le pli a traversé Sean Couturier de Philadelphie et Jordan Staal de la Caroline de l’autre côté, où Provorov était grand ouvert pour un tir au poignet. Brind’Amour a contesté le but, affirmant que Couturier avait interféré avec Raanta, mais les officiels ont maintenu le but après examen vidéo.

Aho a marqué son premier avec un tir du poignet d’un angle aigu qui est passé par-dessus l’épaule gauche de Hart.

« C’était un coup sournois là-bas », a déclaré Aho. « Parfois, ceux-ci entrent. »

Farabee a marqué son deuxième en deux matchs et son sixième de la saison, dépassant Seth Jarvis avec un faux tir frappé, puis terminant avec un tir du poignet dans les jambes de Raanta pour un but en désavantage numérique avec 2:58 à jouer dans la période qui a donné Philadelphie une avance de 2-1.

HÉROS DE LA VILLE natale

DeAngelo, qui a grandi en tant que fan des Flyers dans sa ville natale de Sewell, dans le New Jersey, a récolté deux passes décisives tout en portant sa séquence de points à quatre matchs consécutifs.

JEU DU VENDREDI NOIR

Les Flyers ont poursuivi leur tradition d’un match du vendredi après-midi lors du Black Friday. Le concours a marqué le 22e concours du club depuis 1997, avec 20 d’entre eux joués à Philadelphie.

SALLE DES FORMATEURS

Ouragans : D Ethan Bear (protocole COVID-19) s’est assis pour le troisième concours consécutif.

Flyers : C Derrick Brassard (bas du corps) a raté son deuxième match de suite. Il est susceptible de manquer au moins une autre semaine. … C Nate Thompson est tombé durement devant le banc de Philadelphie avec cinq minutes à jouer en troisième et n’est pas revenu.

SUIVANT

Ouragans : accueillez Washington dimanche.

Flyers : au New Jersey dimanche.