SEBASTIAN BACH: 2020 `` a été la pire année que nous ayons jamais eue ''

Plus tôt dans la journée (mardi 20 avril), l’ancien SKID ROW chanteur Sébastien Bach a été interviewé par “Grande journée Houston” à propos de “Rock Camp: le film”, le documentaire récemment publié sur Camp fantastique Rock ‘N’ Roll, qui réunit des musiciens de tous horizons pour une expérience inoubliable avec des rock stars légendaires depuis un quart de siècle. Le film suit quatre campeurs (et leurs familles) à travers leurs voyages pour déchiqueter avec leurs héros et voir comment ils surmontent leurs peurs et transforment leur vie.

Parlant de son amour de la musique, Bach a déclaré: “Je pense qu’en 2020 – évidemment, ce fut la pire année que nous ayons jamais eue – mais j’ai toute une salle de disques vinyles ici [at home], comme le vinyle et les CD, de haut en bas, et la musique est devenue si précieuse pour moi à cette époque. Pas comme avant, mais juste pour vous rappeler les bons moments et le plaisir possible. C’est vrai – le rock and roll vous garde jeune. Je ne sais pas comment l’expliquer, mais je pense que c’est l’esprit. “

Il a poursuivi: “Quand tu traînes avec un gars comme Roger Daltrey ou alors Alice Cooper, qui a probablement 80 ou 90 ans – je ne sais pas quel âge il a – mais son esprit est jeune et amusant. Je pense que les gens qui oublient de profiter de la vie deviennent prématurément grognons et déçus. Et cela n’arrive pas si vous chantez: «Les gens essaient de nous rabaisser, Parlant de ma génération». C’est juste amusant, mec. “

“Rock Camp: le film” du cinéaste Doug Blush a été libéré en janvier.

Camp de rock est un phénomène institutionnel et culturel qui sévit à Los Angeles, New York et dans d’autres villes depuis 1996. Camp de rock est l’idée originale du producteur de musique David Fishof. Il dispose d’un éventail époustouflant de “conseillers” de rock star qui comprennent Roger Daltrey, Alice Cooper, Paul Stanley et Gene Simmons, Nancy Wilson, Joe Perry, Jeff Beck, Sabrer, et d’innombrables autres légendes du rock.

Réalisé et produit par Rougir, co-réalisé et édité par Renée Barron, et produit par Jeff Rowe, “Rock Camp: le film” nous ramène plus de quatre décennies aux débuts Fishofsa carrière en tant qu’agence sportive et éventuellement en tant que directeur du divertissement et producteur de musique. Fishof fondé Camp fantastique Rock ‘N’ Roll, qui fait du rêve une réalité depuis plus de 25 ans. Ces musiciens enseignent, inspirent et jouent avec les campeurs pendant quatre jours, se terminant par un spectacle en direct dans un lieu célèbre.

Rougir est un réalisateur, producteur, monteur et directeur de la photographie primé. Ses crédits incluent, en tant que rédacteur, le oscar– et Prix ​​ACE Eddie-gagnant “20 pieds de la célébrité” (2013), en tant que producteur exécutif, le oscar-gagnant “Période. Fin de la peine.” (2018) et, en tant que producteur-conseil et éditeur, le oscar-gagnant «Icare» (2017).



