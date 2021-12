Sebastian Bach a acheté « Kill ‘Em All » de Metallica lors de sa première sortie parce qu’il pensait que la photo du groupe était « si terrible »

Dans une récente interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique « Câblé dans l’Empire », Sébastien Bach a été interrogé sur le premier METALLIQUE disque qu’il a jamais acheté. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai acheté [METALLICA‘s debut album] ‘Tue les tous’ quand c’était une importation quand il est sorti pour la première fois [in 1983], lors de sa première sortie. Je vivais dans une petite ville au Canada qui s’appelait Peterborough et il y avait une section heavy metal [at a local record store] avec les importations. Et je feuilletais les albums, et c’était en plein glam jours de MOTLEY CRUE et WRATCHCHILD et tous ces groupes glamour. Je feuilletais et j’ai vu METALLICA ‘Tuez-les tous’, et il n’y avait pas de photo sur le devant. Alors je l’ai ramassé, l’ai retourné et j’ai regardé la photo au dos de ‘Tue les tous’ et je dis, ‘Putain de merde. Ce sont les plus laids [bunch of guys] J’en ai jamais vu de ma vie. [Laughs] « Regardez ces gars-là. » Je me dis : « Comment cela peut-il être leur image de leur groupe ? » [Laughs] Et je l’ai acheté juste là parce que je pensais qu’ils avaient l’air si terribles. Je dis : ‘C’est la merde la plus folle que j’aie jamais vue.’

« Alors j’ai acheté ça dès sa sortie, mec, et j’étais un vrai fan », a-t-il poursuivi. « Je les ai vus à la salle de concert Masonic Temple de Toronto lors de cette tournée, puis j’ai acheté ‘Chevaucher l’éclair’ quand il est sorti pour la première fois – tout de suite; le premier jour – alors j’ai été un METALLIQUE fan depuis avant qu’ils soient gros. Quand j’ai acheté ça METALLIQUE album, ENCLUME était 20 fois plus grand que METALLIQUE. Alors, comprenez cela. [Laughs] »

Bach est récemment revenu sur scène pour une tournée célébrant le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEl’album acclamé de double platine de « Esclave à la mouture ». Le trek a débuté le 25 septembre à Waterloo, New York et se terminera à San Diego, en Californie, le 17 décembre.

De retour en 2018, Bach Raconté effondrement de Détroit WRIF 101,1 FM station de radio qu’il allait signer un accord avec un label de heavy metal américain qui l’aiderait à faire un nouvel album solo « définissant sa carrière ».

Bach n’a pas sorti de disque complet depuis « Donnez-leur l’enfer », sorti en 2014. Comme son prédécesseur, celui de 2011 « Coup de pied et cris », le disque est sorti via Frontières Musique Srl, le label italien spécialisé dans ce qu’on appelle communément AOR, terme qui désignait autrefois un format radio populaire (« rock orienté album ») mais qui s’applique aujourd’hui à des groupes dont la diffusion est marginale.

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé LUNDI OZONE. En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de brassage au fil des ans, a présenté une programmation composée de bassiste Rachel Bolan et guitaristes Dave « Serpent » Sabo et Colline Scotti, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger. RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a auparavant dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.



