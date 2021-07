Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach reviendra sur scène cet automne pour une tournée célébrant le 30e anniversaire de l’album acclamé double platine du groupe “Esclave à la mouture”.

Interprétant le célèbre disque de 1991 dans son intégralité ainsi que d’autres tubes de son catalogue, Bach est de retour pour faire vibrer les masses avec le soutien du groupe de Detroit KALÉIDO. La tournée débutera le 25 septembre à Waterloo, New York et se terminera à San Diego, Californie, le 17 décembre. Les billets seront mis en vente vendredi sur SebastianBach.com.

Bach a récemment commenté la tournée et l’anniversaire à venir : « Il y a 30 ans, en 1991, nous avons sorti notre deuxième album intitulé « Esclave à la mouture ». Cet album était un effort de collaboration entre les membres du groupe écrit dans nos sous-sols et salles de répétition dans le New Jersey peu de temps après que nous ayons quitté la route pour le premier disque. Nous avons passé un moment incroyable à créer les chansons dans le New Jersey, puis à faire venir notre producteur Michel Wagener d’aider avant d’emmener tout le groupe et l’équipe Gloria Estefan‘s New River studios à Fort Lauderdale, en Floride. Nous avons tous vécu là-bas en enregistrant le disque et les histoires que je pouvais raconter……!!

“Après avoir enregistré en Floride, nous nous sommes dirigés vers Burbank, en Californie pour terminer l’album et à quel point nous étions fiers des résultats. Je me souviens avoir conduit sur Ventura Boulevard. Nous avions une cassette de la chanson ‘Affaires de singe’ mélange que nous avons tourné maintes et maintes fois dans la voiture vers 4 heures du matin en rentrant à notre hôtel. La musique était écrasante quand nous l’avons faite à l’époque et 30 ans plus tard, elle résiste toujours à l’épreuve du temps.

“Consolider l’ambiance familiale en faisant cet album était le choix d’avoir mon père décédé David Bierk RIP (1944-2002) crée et peint la pochette de l’album. Commandée par Records de l’Atlantique‘ Bob Defrin, la pochette est basée sur les chansons elles-mêmes et inspirée par Caravage. L’œuvre d’art est une histoire en soi. En association avec la succession de l’artiste, nous incorporerons des photos inédites pendant le spectacle détaillant la création de la pochette de l’album, qui a utilisé de vrais modèles vivants jouant la scène dans le studio de mon père en 1990 – 1991.

“Aucun de nous ne pouvait croire le jour « Esclave à la mouture » est sorti et est devenu le premier album de heavy rock à faire ses débuts au numéro un sur le Panneau d’affichage tableau des albums. Le groupe était naturellement en extase, tout comme la maison de disques et toutes les personnes impliquées… Ainsi que mon père et ma famille.

“J’ai hâte de jouer « Esclave à la mouture » dans son intégralité aux États-Unis cet automne pour le 30e anniversaire et offre pour la première fois un aperçu des coulisses de la création de la pochette de l’album. Au plaisir de vous voir tous sur la route en 2021 avec des invités très spéciaux de Detroit Michigan, KALÉIDO! On se voit au spectacle!”

Des dates de tournée:

25 septembre – Waterloo, NY – The Vine at Del Lago Casino*



01 octobre – Grapevine, TX – Cactus en verre



03 oct. – Cedar Park, Texas – Haute Spot



05 octobre – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



07 octobre – Houston, Texas – Entrepôt en direct



09 octobre – San Antonio, Texas – Tierra Sagrada Rockfest*



12 octobre – Hopewell, Virginie – Beacon



13 octobre – Bristol, Tennessee – Paramount Center



15 octobre – New York, NY – Sony Hall



16 octobre – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage



17 octobre – Asbury Park, NJ – Stone Pony



19 octobre – New Haven, Connecticut – Toad’s Place



20 octobre – Middletown, NY – Orange County Fair Speedway Arena



22 octobre – Boston, MA – Big Night Live



23 octobre – Philadelphie, PA – Theatre of Living Arts



25 octobre – Virginia Beach, Virginie – Élévation 27



26 octobre – Greensburg, PA – Théâtre du Palais



29 octobre-nov. 3 – Miami, Floride – Kiss Kruise*



06 novembre – Ft. Lauderdale, Floride – Salle de culture



07 novembre – Orlando, Floride – Hard Rock Live



09 novembre – Atlanta, GA – Variety Playhouse



10 novembre – Nashville, TN – Brooklyn Bowl



12 novembre – Louisville, KY – Mercury Ballroom



13 novembre – Cleveland, OH – MGM Northfield



14 novembre – Cincinnati, OH – Bogarts



17 novembre – Grand Rapids, MI – Intersection



18 novembre – Ft. Wayne, IN – La Clyde



19 novembre – Détroit, MI – Harpos



21 novembre – Minneapolis, MN – Skyway Theatre



27 novembre – Denver, CO – Gothique



29 novembre – Billings, MT – Pub Station-Ballroom



30 novembre – Great Falls, MT – Le Newberry



02 décembre – Suquamish, WA – Clearwater Casino



03 décembre – Portland, OR – Aladdin



06 décembre – San Francisco, Californie – August Hall



11 décembre – Blue Lake, Californie – Blue Lake Casino



16 décembre – Los Angeles, Californie – Fonda



17 décembre – San Diego, Californie – House of Blues

* Pas de support

Bach précédemment effectué “Esclave à la mouture” dans son intégralité en octobre 2019 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie. Plus tôt cet automne-là, il a terminé une tournée aux États-Unis au cours de laquelle il a célébré le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEle premier album éponyme de .

L’été dernier, RANGÉE DE DÉPANNAGE bassiste Rachel Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021. “Nous ferons l’album dans son intégralité, puis nous ferons un tas de trucs pour coïncider avec lui”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez excités et les spectacles sont réservés. Nous gardons les doigts croisés pour que tout se passe… Ce sera cool, d’aller là-bas et de faire « Esclave à la mouture » de haut en bas. Ce sera amusant.”

Selon Bolan, RANGÉE DE DÉPANNAGE n’a pas célébré le 30e anniversaire du premier album éponyme du groupe en 2019 parce que “le timing n’a pas vraiment fonctionné. Nous avions tellement d’autres choses de prévu, et puis tout d’un coup, boum, c’était ici”, il expliqua. “Peut-être sur la route [we’ll celebrate it]. Peut-être [for the] 40e [anniversary]. [Laughs]”

En juin 2019, Bach a lancé une “invitation ouverte” aux autres membres de RANGÉE DE DÉPANNAGELa formation classique de “monter sur scène et jammer” lors de la dernière tournée du chanteur. Quelques jours plus tard, lors d’un entretien avec le Télévision Kaaos, guitariste Dave “Serpent” Sabo a confirmé qu’il n’accepterait pas Bachla dernière ouverture de. “Je travaille avec mon groupe”, a-t-il déclaré. “C’est RANGÉE DE DÉPANNAGE, et c’est ce que je fais.”

Le batteur Rob Affuso – qui est parti RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1998 et prétend être « le seul ancien membre qui reste en contact avec tous les anciens RANGÉE DE DÉPANNAGE membres du groupe et est toujours de bons amis avec eux tous” – a ensuite rejoint Bach en septembre 2019 au Sony Hall à New York pour jouer la chanson classique du groupe “Faire un gâchis”.

Demandé par Pierre roulante s’il pense que ses anciens camarades de groupe sont offensés parce qu’il a lancé son invitation publiquement, Bach a dit: “Non. Je pense que c’est une question d’ego. Ils n’aiment pas quand j’attire l’attention, et ils n’obtiennent pas l’attention. Ça a toujours été comme ça. Je peux déjà les voir devenir fous, parce que je vends spectacles, et ils ne font pas partie du spectacle, et bla, bla, bla.”

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de Bolan et guitaristes Sabo et Colline Scotti, aux côtés de Forgeron et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.

En février 2019, Sabo Raconté “Trunk Nation avec Eddie Trunk” cette RANGÉE DE DÉPANNAGE est venu “assez près” de retrouver Bach après Harnellla sortie du groupe. Mais il a ensuite clarifié: “J’ai dit” assez proche “et ce n’est en fait pas vrai. Parce que nous ne sommes pas allés au-delà de la messagerie texte, pour être tout à fait honnête. Les mêmes vieilles choses semblaient exister là où il y avait ce genre de confrontation de comportement qui va et vient entre moi et Sébastien.

“Je suis tellement fier de ce que nous avons pu créer tout au long de l’histoire de ce groupe, et cela ne changera jamais”, a-t-il poursuivi. “Mais certaines choses ne fonctionnent plus et les gens se séparent et vous ne pouvez pas rétablir cela. Et ça me va.

“Je joue de la musique pour être heureux” Sabo ajoutée. “Je ne joue pas de musique pour un salaire. C’est formidable d’être payé pour faire ce que vous aimez. Mais je ne l’ai jamais fait pour l’argent. Il a toujours été question de mon amour de la musique, et c’est toujours ce qu’il est. mon vieil âge croustillant, c’est toujours parce que j’aime la guitare et j’aime créer. Et j’aime la réponse. J’aime pouvoir me connecter d’une manière ou d’une autre avec un public. C’est pourquoi j’ai commencé à jouer de la musique – parce que je ne savais pas comment pour communiquer, donc c’est venu à travers la musique, à travers les chansons.

“Jouer avec [ZP] dans le groupe a ramené une vraie joie dans nos vies. Vous pouvez le voir – ce n’est pas truqué ou bidon. Vous pouvez le voir quand nous jouons. Et c’est pour cela que je vis – je vis pour ces moments de joie absolue.

“Une réunion [with Sebastian] aurait été formidable pour beaucoup d’autres personnes qui ont voulu que cela se produise”, Serpent mentionné. “Mais pour nous, cela n’aurait pas été agréable, pour être tout à fait honnête.”