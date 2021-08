Sebastian Bach : “Chaque Américain devrait être obligé de se faire vacciner”

Dans une nouvelle interview avec KNX 1070 Newsradio’s “KNX en profondeur”, ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach – qui a rendu public sa bataille contre COVID-19 plus tôt dans le mois – on lui a demandé s’il soutenait tous les artistes et promoteurs qui ont annoncé qu’ils auront besoin d’une preuve de vaccination complète contre COVID-19 ou d’un test négatif récent comme condition préalable à la participation leurs spectacles. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, absolument. Je vais aller plus loin. Je pense que chaque Américain devrait être mandaté pour être vacciné. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire – à moins que vous n’ayez une situation de santé préexistante où vous ne pouvez pas l’obtenir . Mais à part ça, la seule façon dont nous allons peut-être revenir à la normale est de faire ça. Même si tout le monde faisait ça, qui sait à quoi ça ressemblerait ? Mais il n’y a aucun moyen de revenir à la citation- C’est normal si les gens ne sont pas tous ensemble. Il n’y a pas de politique en matière de santé ou de médecine. Tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde tombe malade. “

Le chanteur de 53 ans, qui doit entreprendre une tournée en octobre pour célébrer le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGE‘s “Esclave à la mouture” album, a également été demandé s’il envisageait d’annuler les dates au milieu d’un pic national d’infections à coronavirus et d’hospitalisations attribuées à la variante delta.

“Je ne suis pas médecin, et je ne prétends pas être médecin, et je ne supporte pas les gens qui le font”, a-t-il déclaré. “J’écoute la science, mais tout est confus. Tout le monde dit que le vaccin a un taux d’efficacité de, comme, après six mois, il commence à décliner. Tout le monde est sur la marque des six mois maintenant, si vous l’avez eu quand je Donc, pour moi, nous avons besoin d’un rappel si nous allons tous sortir ensemble ou quelque chose.

Bach a poursuivi en disant qu’il considérait que son vaccin avait été efficace pour l’empêcher de tomber gravement malade du virus. “Eh bien, ouais,” dit-il. “J’ai recherché spécifiquement ce que fait le vaccin, et il dit qu’il concentre n’importe quelle épidémie que vous rencontrez dans les voies respiratoires supérieures. Il le maintient hors de vos poumons – au plus profond de vos poumons. C’est comme ça que je gagne ma vie. – chanter à pleins poumons et courir sur la scène et être en forme aérobie. Et tout ce que j’ai lu sur COVID, c’est qu’il attaque les poumons et rend la respiration difficile. Et je dis : « Vous vous moquez de moi ? » Vous essayez de chanter avec RANGÉE DE DÉPANNAGE dans la voiture. Et puis, ‘Oh, rendons la respiration plus difficile.’ Non, il n’y a aucun moyen. Dieu merci pour le vaccin. Merci. Je vais crier à pleins poumons, car ils sont en très bonne santé.”

Bach, aimer SOEUR TORSADÉE‘s Dee Snider, TRIVIUM‘s Matt Heafy et bien d’autres, montre que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.



