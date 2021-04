Sebastian Bach dit que son appréciation du vin a “ disparu ” en lock-out

Dans le dernier épisode de Télévision AXSde “Rock & Tell”, ancien SKID ROW chanteur Sébastien Bach présente certains de ses souvenirs rock and roll préférés, y compris une copie signée de Roger Daltreyde (L’OMS) mémoires, “Merci beaucoup M. Kibblewhite: Mon histoire”.

Après avoir raconté la nuit, lui et Daltrey bu “beaucoup de vin” lors d’un dîner ensemble, Sébastien a dit: “Vous voulez savoir quelque chose de bizarre? J’ai essayé de suivre mon appréciation du vin en lock-out, et il a baissé. Je ne sais pas ce que c’est, mais parfois maintenant, je vais prendre du vin la nuit, puis je me réveillerai à trois ou quatre heures du matin et je dirai: “Ah, ça craint.” C’est différent d’avoir du vin dans un lock-out sous une pandémie qu’après un concert dans un bus de tournée. [Laughs] C’est la citation du siècle juste là. “

Bach a précédemment parlé de son amour du bon vin dans une interview de 2020 avec Écuyer. Il a déclaré à l’époque: “J’ai adoré le vin rouge toute ma vie jusqu’en mars, lorsque ce [pandemic] la merde s’est produite. Quand cette merde s’est-elle produite? J’ai perdu mon – c’est juste un buzz différent! C’est une sensation différente, peu importe mes efforts, je ne peux plus vraiment boire de vin rouge. “

Il y a deux mois, Bach a déclaré qu’il avait terminé la démonstration de 14 nouveaux morceaux pour son prochain album studio.

Parmi les musiciens qui ont aidé Bach pendant le processus d’écriture et d’enregistrement de sa nouvelle musique sont Orianthi (ALICE COOPER, Michael Jackson), Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON), Steve Stevens (Billy Idol), Devin Bronson, Brent Woods, Eli Santana et Jeremy Colson.

En janvier, Sébastien Raconté Le Verseau hebdomadaire qu’il travaillait sur un nouvel album mais il a refusé de nommer la maison de disques qui le sortira. “Oui, j’ai un nouveau label américain et j’ai travaillé un peu sur l’album pendant cette fichue quarantaine”, a-t-il déclaré. “Mais je ne peux pas faire grand-chose dans ma maison. J’envoie des fichiers dans les deux sens [to my bandmates], mais ce n’est pas aussi excitant que d’être ensemble dans la même pièce. Peut-être Taylor Swift vit avec tout son groupe. Je ne sais pas comment cela fonctionne. “

Il a ajouté: “Mon nouvel album va être lourd. À bien des égards, c’est ma suite à [2007’s] ‘Angel Down’. J’essaye de faire le meilleur disque que j’aie jamais fait. Il y aura beaucoup de lourd [music] venir à votre rencontre. “

De retour en 2018, Bach Raconté Fusion de Detroit WRIF 101.1 FM radio qu’il allait signer un accord avec un label de heavy metal basé aux États-Unis qui l’aiderait à faire un nouvel album solo “définissant sa carrière”.

Bach n’a pas sorti de disque complet depuis “Donnez-leur l’enfer”, sorti en 2014. Comme son prédécesseur, les 2011 «Coup de pied et hurlement», le disque est sorti via Frontiers Music Srl, le label italien qui se spécialise dans ce qu’on appelle communément AOR, un terme qui signifiait autrefois un format radiophonique populaire (“rock orienté album”) mais qui s’applique de nos jours à des actes dont la diffusion est marginale.

Photo gracieuseté de Télévision AXS



