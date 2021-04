Sébastien Bach a reçu le vaccin COVID-19.

L’ancien de 53 ans SKID ROW le chanteur a déclaré qu’il avait eu la photo dans un tweet plus tôt dans la journée.

« J’ai le coup prêt à ROCK !! » il a écrit dans une légende accompagnant une photo de lui après avoir reçu le vaccin.

«Chacun de vous qui se dit fan de rock va chercher le vaccin et un passeport vaccinal pour que nous puissions remettre ce spectacle sur la route, maman camionneurs!

« Merci @POTUS #ScienceKnows #AMERICAISBACK ».

Jusqu’à présent, 96 millions d’Américains – près de 30% – ont reçu au moins une dose des trois vaccins, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

UNE Centre de recherche Pew Une enquête fin février a révélé que 69% des Américains avaient déjà été vaccinés ou prévoyaient de se faire vacciner.

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires des essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85% des Américains auraient besoin d’être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.

Fin janvier, le CDC a découvert que seulement 11 personnes sur 1 million ont eu des réactions sévères Pfizer vaccin, et seulement 2,5 pour 1 million de personnes ayant reçu le Moderna dose.

Johnson & Johnsonle vaccin, qui est devenu disponible aux États-Unis plus tôt ce mois-ci après la US Food and Drug Administration lui a donné une autorisation d’utilisation d’urgence, a été testé avec de nouvelles variantes de COVID-19 et s’est révélé efficace contre eux; Pfizer et Moderna ont été testés avant l’émergence de ces variantes.



Vous avez le coup? Prêt à ROCK !! tous ceux qui se disent fan de rock vont se faire vacciner et obtenir un passeport vaccinal afin que nous puissions remettre ce spectacle sur la route, maman camionneurs! Merci @POTUS #ScienceKnows ?? #AMERICAISBACK? pour #rocknrollhttps: //t.co/TQZrdaqKzs pic.twitter.com/R7igGBLpKZ – Sebastian Bach (@sebastianbach) 5 avril 2021

HELL YEAH! Obtenir mon deuxième coup la semaine prochaine! https://t.co/VEJNiuvajj – Dee Snider ?? (@deesnider) 5 avril 2021

