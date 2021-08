Sebastian Bach exhorte ses fans à se faire vacciner, dit qu’il ne comprend pas pourquoi la médecine est politisée

Lors d’une apparition dans l’édition de ce matin (mercredi 11 août) de CNN‘s “Nouveau jour”, ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach – qui a rendu public sa bataille contre COVID-19 plus tôt dans le mois – a été interrogé sur son récent tweet dans lequel il a dit « Dieu merci pour les vaccins ». Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, absolument, Dieu merci pour les vaccins. J’ai J&J [Johnson & Johnson] tirer [for COVID-19] retour en mars. J’étais l’une des premières personnes à courir et à l’obtenir que je connaissais. Je suis chanteur, et tout ce que j’ai entendu sur le COVID, c’est qu’il attaque les poumons. Et chanter est assez dur de toute façon. Je ne suis donc pas sorti de chez moi pendant un an et demi. J’étais très strict dans chaque protocole. Je ne suis même pas allé au restaurant ou quoi que ce soit; J’étais déterminé à ne pas l’obtenir. Il semblait que les choses tournaient dans une direction positive, alors je me suis aventuré à faire deux concerts il y a environ trois semaines. L’un était à Tulsa, Oklahoma, à la salle de bal IDL. Et puis l’autre était à Beaver Dam, Kentucky – une grande, immense salle en plein air qui était un grand spectacle. Et j’allais bien. Tout était cool. Je portais mon masque — tout. Je suis rentré de cette semaine de spectacles, et le lendemain j’ai eu de la fièvre. Et j’ai été testé positif au COVID. Mais pourquoi je dis merci à Dieu pour le vaccin, c’est parce que c’est un cas très bénin. J’ai juste eu de la fièvre pendant trois jours environ, et maintenant je me sens à cent pour cent mieux.”

Le chanteur de 53 ans, qui doit entreprendre une tournée en octobre pour célébrer le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGE‘s “Esclave à la mouture” album, a poursuivi: “Nous sommes tous dans le no man’s land en ce moment. Je suis très confus quant à ce que la chute va entraîner en ce qui concerne le divertissement. Je ne suis pas médecin. Mais ils me disent, maintenant que je Je l’ai, que je serai à l’abri de l’avoir pendant 90 jours.

“La plus grande préoccupation à notre sujet, en tant qu’interprètes, est que nous ne voulons pas que nos fans tombent malades. Donc, évidemment, nous sommes totalement perplexes en ce moment quant à savoir si” le spectacle doit continuer “ou” nous devons faire nos valises le remonter. Je ne sais pas quoi dire, mais nous sommes définitivement dans une situation de no man’s land en ce moment.”

Lorsqu’on lui a demandé quel message il avait pour ses fans qui hésitent à se faire vacciner, Bach a dit : “Écoutez la science. J’en ai tellement marre de continuer Twitter et entrer dans un argument que deux plus deux égalent quatre, ou le ciel est bleu. La science est réelle. La Floride n’est-ce pas mon Fauci. [Laughs], a-t-il dit, faisant référence au “ne Fauci ma Floride” qu’un comité d’action politique a lié au gouverneur républicain de Floride. Ron DeSantis a vendu. “Docteur Fauci essaie seulement d’aider tout le monde; c’est tout ce qu’il essaie de faire. Et je ne comprends pas la politisation de la médecine ; ça n’a pas de sens pour moi. Donc, mon conseil aux fans serait de se faire vacciner. Vous ne voulez pas de polio, alors vous vous faites vacciner contre ça. Vous ne voulez pas de COVID.

“Si je n’avais pas le vaccin, je serais terrifié à l’idée qu’il se passe quelque chose avec ma voix ou mes poumons”, a-t-il ajouté. “J’ai passé quatre mois à préparer ma voix pour frapper ces notes folles, car en quarantaine, vous ne vous promenez pas dans la maison en criant comme ça.”

Bach, aimer SOEUR TORSADÉE‘s Dee Snider, TRIVIUM‘s Matt Heafy et bien d’autres, montre que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.



“Ne Floride pas mon Fauci!” dit l’ex-chanteur de Skid Row (également connu de Gilmore Girls) Sebastian Bach. Il a contracté le covid mais attribue le vaccin à son cas bénin. « Obtenez le vaccin », dit Bach. “Comme, vous ne voulez pas de polio, n’est-ce pas, alors vous vous faites vacciner pour ça. Vous ne voulez pas de covid.” pic.twitter.com/ugsdwZU5Hk – Brianna Keilar (@brikeilarcnn) 11 août 2021

Mots clés:

ligne de dérapage

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).