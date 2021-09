Sebastian Bach interprète des classiques de Skid Row au Rocktember Music Festival du Minnesota (vidéo)

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach et son groupe solo se sont produits au Festival de musique rock le 11 septembre à Hinckley, Minnesota. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

Bach pris à son Twitter après la représentation pour écrire : « Hinckley Minnesota Amphitheatre. Je ne peux même pas exprimer à quel point vous comptiez pour nous ce soir. J’ai littéralement rêvé de ce moment pendant la dernière année et demie. nos rêves deviennent réalité. L’une des foules les plus incroyables de tous les temps”.

Comme indiqué précédemment, Bach reviendra sur scène le mois prochain pour une tournée célébrant le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEl’album acclamé de double platine de “Esclave à la mouture”.

Interprétant le célèbre disque de 1991 dans son intégralité ainsi que d’autres tubes de son catalogue, Bach est de retour pour faire vibrer les masses avec le soutien du groupe de Detroit KALÉIDO. La tournée débutera le 25 septembre à Waterloo, New York et se terminera à San Diego, en Californie, le 17 décembre.

Bach a récemment commenté la tournée et l’anniversaire à venir : « Il y a 30 ans, en 1991, nous avons sorti notre deuxième album intitulé « Esclave à la mouture ». Cet album était un effort de collaboration entre les membres du groupe écrit dans nos sous-sols et salles de répétition dans le New Jersey peu de temps après que nous ayons quitté la route pour le premier disque. Nous avons passé un moment incroyable à créer les chansons dans le New Jersey, puis à faire venir notre producteur Michel Wagener d’aider avant d’emmener tout le groupe et l’équipe Gloria Estefan‘s New River studios à Fort Lauderdale, en Floride. Nous avons tous vécu là-bas en enregistrant le disque et les histoires que je pouvais raconter……!!

“Après avoir enregistré en Floride, nous nous sommes rendus à Burbank, en Californie pour terminer l’album et à quel point nous étions fiers des résultats. Je me souviens avoir conduit sur Ventura Boulevard. Nous avions une cassette de la chanson ‘Affaires de singe’ mélange que nous avons tourné maintes et maintes fois dans la voiture vers 4 heures du matin en rentrant à notre hôtel. La musique était écrasante quand nous l’avons faite à l’époque et 30 ans plus tard, elle résiste toujours à l’épreuve du temps.

“Consolider l’ambiance familiale en faisant cet album était le choix d’avoir mon père décédé David Bierk RIP (1944-2002) crée et peint la pochette de l’album. Commandée par Records de l’Atlantique‘ Bob Defrin, la pochette est basée sur les chansons elles-mêmes et inspirée par Caravage. L’œuvre d’art est une histoire en soi. En association avec la succession de l’artiste, nous incorporerons des photos inédites pendant le spectacle détaillant la création de la pochette de l’album, qui a utilisé de vrais modèles vivants jouant la scène dans le studio de mon père en 1990 – 1991.

“Aucun de nous ne pouvait croire le jour « Esclave à la mouture » est sorti et est devenu le premier album de heavy rock à faire ses débuts au numéro un sur le Panneau d’affichage tableau des albums. Le groupe était naturellement en extase, tout comme la maison de disques et toutes les personnes impliquées… Ainsi que mon père et ma famille.

“J’ai hâte de jouer « Esclave à la mouture » dans son intégralité aux États-Unis cet automne pour le 30e anniversaire et offre pour la première fois un aperçu des coulisses de la création de la pochette de l’album. Au plaisir de vous voir tous sur la route en 2021 avec des invités très spéciaux de Detroit Michigan, KALÉIDO! On se voit au spectacle!”

Bach précédemment effectué “Esclave à la mouture” dans son intégralité en octobre 2019 au Whisky A Go Go à West Hollywood, Californie. Plus tôt cet automne-là, il a terminé une tournée aux États-Unis au cours de laquelle il a célébré le 30e anniversaire de RANGÉE DE DÉPANNAGEle premier album éponyme de .



