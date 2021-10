Sebastian Bach n’a « aucun problème » à chanter des chansons « Slave To The Grind » : « Ma voix est la même qu’elle l’a toujours été »

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach, qui a récemment lancé une tournée américaine célébrant le 30e anniversaire de l’album double platine du groupe « Esclave à la mouture », a été demandé dans une nouvelle interview avec Rockin’ Metal Revival s’il regrette un jour d’avoir écrit des parties vocales si hautes qu’il doit maintenant reproduire en direct sur scène trois décennies plus tard. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai tellement chanté ces quatre ou derniers mois. Je ne peux pas encore vous dire exactement ce que je faisais, mais je pourrai le faire. Ma voix est la même c’est toujours été.

« Je dois dire quelques choses pour répondre à votre question – quelques choses me viennent à l’esprit », a-t-il poursuivi. « Pour un gars comme moi ou un gars comme Bono [U2] ou un gars comme – je ne sais pas, Geddy Lee [RUSH] ou quelqu’un comme ça, faire un disque n’est pas la même chose que faire un spectacle ; ce n’est pas la même chose; c’est autre chose. Faire un disque, c’est vous tenir dans une pièce climatisée avec de l’eau à côté de vous et du café et vous avez les lumières parfaites. Et vous vous tenez aussi immobile que possible, et vous pouvez le chanter autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à ce que ce soit parfait. [Laughs] Rien ne peut être plus différent qu’un spectacle – à moins que vous n’utilisiez [backing] bandes. Mais je suis fier de dire à votre public que nous n’utiliserons plus de cassettes de sitôt, donc c’est un vrai show rock. Mais faire un spectacle, c’est plus comme communiquer l’esprit de la chanson et de la musique au public, et tout le monde s’y met. Et je ne vais pas rester là et essayer d’être parfait. Je vais courir partout et je vais faire un spectacle.

« Au fur et à mesure que les chanteurs vieillissent, je n’aime pas changer la tonalité de la chanson parce que, pour moi, cela fait sonner un air différent, et cela ne m’intéresse pas. » Sébastien expliqué. « Si je vais changer une petite partie vocale dans la même tonalité, pour moi, c’est une façon plus cool de le faire au lieu d’en faire la tonalité de CORN. Cela fonctionne très bien pour CORN.

« Je dois chanter tous les jours correctement et le faire pendant de nombreuses semaines pour que ma voix soit au maximum de ses capacités, et c’est ce que je fais. Je viens de jouer et je n’ai eu aucun problème à faire tous ces morceaux. Je Je n’ai aucun problème, je touche du bois. »

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de brassage au fil des ans, a présenté une programmation composée de bassiste Rachel Bolan et guitaristes Dave « Serpent » Sabo et Colline Scotti, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.



