Sebastian Bach nie qu’il était difficile de travailler avec lui pendant son temps avec Skid Row

Lors d’une comparution plus tôt dans la journée (mardi 14 décembre) sur le « Les nausées matinales de Holmberg » émission sur Arizona 98KUPD station de radio, ex-RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteuse Sébastien Bach a répondu aux critiques de ses anciens camarades de groupe avec lesquelles il était difficile de travailler pendant son temps avec le groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ils me disaient, si je n’aimais pas une de leurs chansons, ils me disaient : ‘Tu es dur avec qui travailler’. »

Pressé de savoir s’il était en fait difficile de travailler avec, Sébastien a dit : « Vous voulez aller écouter les disques sans moi, puis écouter les disques avec moi. Pourquoi n’allez-vous pas, en tant que consommateur, mettre les écouteurs… Vous êtes difficile de travailler avec ? Aimez-vous ’18 et vie’. ‘Je l’aime. Prochaine chanson.’ Toutes les chansons ne sont pas ça. C’est tout ce que je dis.

« Je peux chanter quelque chose si je l’aime, » Bach expliqué. « Si je ne l’aime pas, c’est difficile. Je ne peux pas le faire. Quand j’ai rejoint le groupe pour la première fois, j’essayais de chanter tout ce qu’ils ont écrit. Et je serais en répétition. Je me souviens d’une fois [we were working on a song] et je vais au micro et je suis, genre, [makes singing sound and quickly fades it out]. Ma bouche vient de se fermer. Et tout le monde me regarde et me dit ‘Qu’est-ce que tu fais ?’ Et je dis, ‘Je ne peux pas le faire.’ Et ils disent : « Oh, il est difficile de travailler avec vous. » Je dis ‘Pas sur cette autre chanson, je ne le suis pas.' »

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé LUNDI OZONE.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de brassage au fil des ans, a présenté une programmation composée de bassiste Rachel Bolan, guitaristes Dave « Serpent » Sabo et Colline Scotti, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a auparavant dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.

En février 2019, RANGÉE DE DÉPANNAGE guitariste Dave « Serpent » Sabo Raconté « Trunk Nation avec Eddie Trunk » que lui et ses compagnons de groupe sont venus « assez près » de se réunir avec Bach après Harnellla sortie. Mais il a ensuite clarifié: « J’ai dit » assez proche « et ce n’est en fait pas vrai. Parce que nous ne sommes pas allés au-delà de la messagerie texte, pour être tout à fait honnête. Les mêmes vieilles choses semblaient exister là où il y avait ce genre de confrontation de comportement qui va et vient entre moi et Sébastien.

« Je suis tellement fier de ce que nous avons pu créer tout au long de l’histoire de ce groupe, et cela ne changera jamais », a-t-il poursuivi. « Mais certaines choses ne fonctionnent tout simplement plus et les gens se séparent et vous ne pouvez pas rétablir cela. Et ça me va.

« Je joue de la musique pour être heureux » Sabo ajoutée. « Je ne joue pas de musique pour un salaire. C’est formidable d’être payé pour faire ce que vous aimez. Mais je ne l’ai jamais fait pour l’argent. Cela a toujours été à propos de mon amour de la musique, et c’est toujours ce que c’est. mon vieil âge croustillant, c’est toujours parce que j’aime la guitare et j’aime créer. Et j’aime la réponse. J’aime pouvoir me connecter d’une manière ou d’une autre avec un public. C’est pourquoi j’ai commencé à jouer de la musique – parce que je ne savais pas comment pour communiquer, donc c’est venu à travers la musique, à travers les chansons.

« Jouer avec [ZP] dans le groupe a ramené une vraie joie dans nos vies. Vous pouvez le voir – ce n’est pas truqué ou bidon. Vous pouvez le voir quand nous jouons. Et c’est pour cela que je vis – je vis pour ces moments de joie absolue.

« Une réunion [with Sebastian] aurait été formidable pour beaucoup d’autres personnes qui ont voulu que cela se produise », Serpent mentionné. « Mais pour nous, cela n’aurait pas été agréable, pour être tout à fait honnête. »



À ce soir, Tempe Phoenix Arizona ! Merci beaucoup de m’avoir invité ce matin après avoir conduit toute la nuit en tirant… Publié par Sebastian Bach le mardi 14 décembre 2021