Sebastian Bach présente ses condoléances à la famille de Johnny Solinger

Sébastien Bach a présenté ses condoléances à la famille de Johnny Solinger, le chanteur qui a rejoint RANGÉE DE DÉPANNAGE trois ans après Bach a été licencié du groupe.

Solinger, RANGÉE DE DÉPANNAGELe leader le plus ancien du groupe, est décédé samedi 26 juin à l’âge de 55 ans. Son décès est survenu plus d’un mois après avoir annoncé qu’il souffrait d’une insuffisance hépatique.

Plus tôt aujourd’hui, Bach, qui a fait face RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, adressée Solingerla mort de dans un tweet. Il a écrit : « Mes condoléances à la famille et aux amis de Johnny Solinger le chanteur qui a remplacé Sean McCabe dans RANGÉE DE DÉPANNAGE. Le seul contact que j’ai eu était de retour en 1991 environ, années b4, j’ai été expulsé en 1996. Difficile de se réveiller avec les gros titres ‘RANGÉE DE DÉPANNAGE Singer Dies utilise une photo de moi. Désolé 2 entendre”.

Après Bach a été licencié de RANGÉE DE DÉPANNAGE, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI avec le chanteur Sean McCabe. En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de bassiste Rachel Bolan et guitaristes Dave “Serpent” Sabo et Colline Scotti, aux côtés du batteur Rob Hammersmith et Solinger.

En juillet 2012, Bach a posté une lettre sur son Facebook page dans laquelle il a dit qu’il était prêt à se réunir avec RANGÉE DE DÉPANNAGE. Il a dit qu’il voulait écrire la lettre en réponse à Solingerl’interview dans laquelle Johnny a dit un tweet de Bach sur une éventuelle RANGÉE DE DÉPANNAGE les retrouvailles étaient une tentative pour « attirer l’attention ».

Solinger actrice aurait été mariée Paula Marcenaro en 2011. Elle a annoncé samedi la nouvelle de sa mort en écrivant : “Johnny a passé. Je lui tenais la main. Il est parti en paix.”

Solinger a été licencié par RANGÉE DE DÉPANNAGE en avril 2015 et remplacé par TNT chanteur Tony Harnell. Tony a quitté le groupe seulement huit mois plus tard, et a été remplacé par le chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.



