Sebastian Bach remercie Joe Biden de « nous redonner du rock and roll »

Sébastien Bach a remercié le président américain Joe Biden pour “nous rendre le rock and roll”.

L’ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE Le chanteur a fait le commentaire à la suite de reportages selon lesquels les concerts et les événements reviennent dans une grande partie du pays alors que les limites de capacité sont assouplies et que les restrictions sur le couvre-visage sont levées.

Plus tôt aujourd’hui, Bach pris à son Twitter partager un Nouvelles NBC article sur un organisateur de concerts en Floride qui facture 18 $ pour les billets aux personnes vaccinées et 1 000 $ à celles qui ne le sont pas. Paul Williams de Promotions de pied de plomb à Tampa Bay a eu l’idée pour inciter les gens à se faire vacciner. Bach a écrit dans un message d’accompagnement: “18 + life you got it. Merci au-delà des mots à @POTUS @JoeBiden de nous avoir rendu ROCK N’ ROLL. Jamais un #vote pour la #science n’a signifié plus”.

Quand un fan a demandé Bach s’il s’agit de la plus longue absence de la route dans sa vie d’adulte, Sébastien a répondu : « Croyez-le ou non, je suis sur la route depuis quelques semaines maintenant ! Je ne peux tout simplement pas vous dire où ni pourquoi ».

A compter d’aujourd’hui, le Biden L’administration a déclaré que plus de la moitié des adultes du pays sont désormais complètement vaccinés contre le coronavirus.

“Maintenant, 51% des adultes américains ont été entièrement vaccinés, 75% des personnes âgées sont entièrement vaccinées, ne laissant personne de côté”, Biden a déclaré vendredi après-midi. “Noir, blanc, hispanique – dans l’ensemble, ils se font vacciner.”

le Biden L’objectif de l’administration est de vacciner 70% des adultes contre COVID-19 d’ici le 4 juillet avec au moins une dose. Dix États ont déjà atteint son objectif.

« Il nous reste encore cinq semaines pour atteindre notre objectif et je sais que nous pouvons le faire », Biden mentionné. “Regarde juste ce que nous avons fait jusqu’ici. Il n’y a pas une seule chose… rien que nous ne pouvons accomplir si nous le faisons ensemble.”

Bien que le vaccin COVID-19 ait été produit rapidement en raison de l’urgence de la crise sanitaire et du nombre de volontaires pour les essais cliniques, les scientifiques affirment que le vaccin n’a pas été précipité et qu’il repose sur des années de recherche.

Le meilleur expert en maladies infectieuses du pays, Dr Anthony Fauci, a estimé qu’environ 70 à 85 % des Américains devraient être vaccinés pour atteindre l’immunité collective.

Les deux principaux vaccins américains ont montré une efficacité de 95% contre le coronavirus.



