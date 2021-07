Sebastian Bach rend hommage à Jeff Labar de Cendrillon : “Il ne méritait pas de nous quitter si tôt”

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach a publié une brève déclaration concernant le décès de CENDRILLON guitariste Jeff LaBar.

Jeff a été retrouvé mort par sa femme, Debinique Salazar-LaBar, le mercredi 14 juillet dans son appartement de Nashville. Il avait 58 ans.

Vendredi, Bach pris à son Twitter partager une photo de lui avec LaBar, et il a écrit dans un message d’accompagnement: “Rock in Peace à mon copain Jeff LeBar. Nous avons passé de bons moments ensemble et il ne méritait pas de nous quitter si tôt. A son fils Sébastien Accroche-toi mec et sois fort de l’autre Sébastien ton père sera toujours à tes côtés”.

LaBar rejoint CENDRILLON à temps pour enregistrer le premier album du groupe, les années 1986 “Chansons de la nuit”, qui a culminé à la position n ° 3 sur le palmarès Billboard 200 et a finalement été certifié triple platine. Il comprenait CENDRILLONle plus gros succès, “Personne n’est dupe”, qui a atteint la 13e place du classement Billboard Hot 100. CENDRILLONle deuxième album de 1988 “Long hiver froid”, a également été certifié triple platine. Le troisième LP du groupe, les années 1990 « Station de déchirement », est devenu platine avant que la montée du mouvement grunge ne tue le glam et le hair metal, entraînant une baisse drastique des ventes pour la version finale du groupe, les années 1994 “Toujours grimper”.

LaBar sorti un album solo, “Un pour la route”, en 2014.

Même si CENDRILLON n’avait pas sorti de nouvel album studio depuis “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des concerts sporadiques en 2010, mais avait été en grande partie inactif ces dernières années alors que le leader Tom Keifer concentré sur sa carrière solo.

De retour en 2016, LaBar blâme accepté pour CENDRILLONpériode d’inactivité prolongée de , expliquant que son “problème d’alcool” a provoqué une rupture entre lui et ses camarades de groupe. Il a dit “Un autre podcast FN avec Izzy Presley”: “Je ne peux que spéculer, mais je crois que tout est de ma faute. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu un problème d’alcool. Et il a montré son visage laid sur l’un de ces [cruises that CINDERELLA played]. Je suppose que c’est ce qui a causé une rupture… Quand je suis tombé sur l’un de ces bateaux de croisière devant tout le monde – comme, en gros, OD’d – c’est à ce moment-là que le groupe, et surtout À M, a pris note et s’est dit : ‘C’est quoi ce bordel ?'”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sobre au moment de l’entretien, LaBar a dit: “Non, je ne le suis pas. Quel est le problème. Quel est probablement le problème. Comme je l’ai dit, je ne peux que spéculer, parce que je ne parle plus aux autres gars. Je parle à Fred de temps en temps. Éric [Brittingham, bass] habite à 20 minutes de chez moi. Nous n’avons pas parlé ces derniers temps, mais Éric et j’ai été le plus constant de tous mes camarades de groupe au cours des 32 dernières années. C’est juste À M et moi qui ne parle plus. Et je ne peux que spéculer qu’il est très déçu et ne veut pas me voir mourir. Il ne veut pas me voir mourir.”



Rock in Peace à mon pote Jeff LeBar. Nous avons passé de bons moments ensemble et il ne méritait pas de nous quitter si tôt. A son fils Sebastian accroche toi mec & sois fort ✌️ de l’autre Sebastian ✌️ ton père sera toujours à tes côtés ? pic.twitter.com/jqGoToBNYL – Sebastian Bach (@sebastianbach) 16 juillet 2021

