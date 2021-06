Sebastian Bach s’entretient avec un fan sur Twitter à propos des crédits d’écriture des premiers albums de Skid Row

Sébastien Bach a rejeté l’affirmation d’un fan selon laquelle il n’avait pas contribué à l’écriture de la chanson sur RANGÉE DE DÉPANNAGEle premier album de.

Bach rejoint RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1988 en remplacement du premier chanteur du groupe Matt Fallon, qui a chanté sur des versions démo de chansons qui ont finalement été réenregistrées pour RANGÉE DE DÉPANNAGELP éponyme multi-platine de 1989 de .

Plus tôt aujourd’hui, Bach pesé sur un Twitter discussion entre RANGÉE DE DÉPANNAGE fans en réponse à l’annonce que la formation actuelle du groupe interprétera son deuxième album, “Esclave à la mouture”, dans son intégralité lors d’un concert en Californie le mois prochain. Quand un fan a écrit ça Sébastien “fait RANGÉE DE DÉPANNAGE le groupe qu’ils étaient”, a déclaré un autre fan: “Il est difficile de dire qu’un gars a formé un groupe qui ils étaient alors qu’il n’a rien écrit sur leur album le plus vendu. Vous obtenez un autre bon chanteur et vous obtenez probablement le même résultat”. Sébastien d’écrire : « Hé stupide, tu te rends compte que les crédits de composition sont sur l’album, n’est-ce pas ? Tu sais lire ? Quand le même Twitter l’utilisateur a déclaré que “Les fans doivent dépasser les ERA”, Bach a répondu: “Les fans ont dépassé ERAS, ils ont commencé en 1996, imbécile. Vous pouvez soit écouter #AngelDown #KickingandScreaming et #GiveEmHell”, faisant référence à ses trois derniers albums solo, “ou vous pouvez écouter ‘Rise Of The Damnation Army United World Rebellion Chapitre 2’“, qui était le dernier post-Bach EP sorti par RANGÉE DE DÉPANNAGE. “Le choix des auteurs-compositeurs vous appartient”.

Apparemment pas découragé, le fan qui a fait le commentaire initial sur le prétendu manque de SébastienLes contributions à l’écriture de chansons de “[Bach] n’a écrit AUCUNE des chansons de leur album le plus vendu, c’est le commentaire auquel il répond. j’ai été corrigé le « Esclave à la mouture », je suppose qu’il peut légitimement chanter ces 3 chansons en direct”. Sébastien a répondu: “LIRE LES CRÉDITS VOUS F****** IDIOT j’ai écrit la chanson ‘Makin un gâchis’ et chaque note élevée du premier RANGÉE DE DÉPANNAGE Enregistrer quand j’avais 19 ans. Tu penses que quelqu’un a écrit les cris dans ’18 et vie’ un autre que moi? Pourquoi ne vas-tu pas écouter le gars avant que je le chante Youtube et va te fourrer cette vidéo dans le cul”.

Il a poursuivi: “Hé, putain de stupide, j’ai co-écrit cinq chansons sur « Esclave à la mouture » si vous pouviez apprendre à lire, vous le sauriez. J’ai co-écrit cinq chansons sur « Race sous-humaine » alors enfonce-toi ça dans le cul aussi. Allez écouter mes disques solo & les disques qu’ils font sans moi et passez un bon moment”.

Sébastien a ajouté: “Lisez les crédits si vous voulez des faits. Le fait est que vous êtes un perdant à vie et vous le serez toujours. Vous n’avez aucune idée de ce dont vous parlez et ne pouvez pas lire les notes de pochette. Les albums qu’ils ont écrits sans moi sont ceux-là sur lesquels je ne chante pas. Mes albums solo ont été écrits sans eux. Enjoy”.

SébastienLes derniers commentaires de six ans après qu’il a claqué ses anciens camarades de groupe dans RANGÉE DE DÉPANNAGE pour avoir prétendu avoir écrit toutes les chansons des premiers disques du groupe sans lui. Lors d’une apparition sur le “Commentaires moqueurs” podcast avec hôte Dee Snider de SOEUR TORSADÉE, Bach a déclaré: “Le plus gros mensonge que ces gars disent toujours est: ‘Nous avons écrit toutes les chansons sur tous les disques.’ Si vous écoutez mes albums et le RANGÉE DE DÉPANNAGE albums, puis vous écoutez le RANGÉE DE DÉPANNAGE albums sans moi, puis écoutez mes albums solo, ça vous donnera tout ce que vous devez savoir sur qui a écrit quoi. Quand ils disent, ‘Nous avons écrit la chanson ’18 et vie’, toi [just] l’a chanté. Bon, examinons cette déclaration. Vous pouvez aller écouter la version originale de cette chanson en ligne, puis vous pouvez m’écouter le faire, et il y a quelque chose qui s’appelle une ligne mélodique. D’accord? Où ça va, [singing] “J’ai vécu de neuf à cinq et il a travaillé ses doigts jusqu’à l’os.” Chaque fois que ma voix entre dans le registre où vous l’augmentez et vous dites : « Putain de merde ! Tu as entendu ça, putain ?’ Ce sont les notes que j’ai écrites, d’accord ? Personne ne fait ça dans la version d’avant que je n’ai pas putain de… « Puis-je chanter cette note dans cette partie ? » ‘Ouais, fais ça, Sébastien. Ouais, fais ça.'”

Il a poursuivi: “Alors j’ai dix-neuf ans, je prends ces putains de chansons et je les transforme en JUDAS PRIEST chansons, en ce qui concerne… Je réécris les lignes de la mélodie, sans jamais penser que quelqu’un allait l’aimer, sans jamais penser que quelqu’un allait l’acheter. Je pense que je serai le prochain MALICE, pas le suivant BON JOVI. La dernière chose à laquelle on pense, c’est que quelqu’un va aimer cette merde. C’était, comme, le dernier scénario. Donc je ne suis pas au tribunal en train de dire : ‘J’ai écrit cette note ! Putain de…’ Je ne serai pas en litige quand j’aurai dix-neuf ans. Vous connaissez?! Donc, [them saying] « Nous avons écrit toutes les chansons » est un putain de tas de merde. »

Demandé par Snider s’il pense qu’il est normal qu’un autre chanteur vienne imiter son style vocal et d’écriture et se présente comme le leader de RANGÉE DE DÉPANNAGE, Bach a répondu: “Non. Je pense qu’ils devraient changer le nom du groupe et partir… Genre, VAN HALEN, d’accord, avait Sammy [Hagar]… Eh bien, ils avaient Gary [Cherone]…. [Laughs] J’ai oublié cela. Mais de toute façon, je dirais, sauf le nom du groupe… Je ne dis pas ça pour moi ; Je dis ça pour tout le rock and roll.”

Sébastien a également parlé du fait qu’il pense qu’il est de loin le membre le plus reconnaissable du classique RANGÉE DE DÉPANNAGE s’aligner. Il a dit : « L’éléphant dans la pièce ici est, comme, quand vous [referring to Dee] et moi marchons dans la rue, Dee Snider et Sébastien Bach, nous sommes les êtres humains que les autres êtres humains traînent par la fenêtre de la voiture et disent : « Jeunes devenus fous, enculé ! » ‘On ne va pas le prendre!’ Il n’y a personne d’autre… Il n’y a pas d’autre gars… Pas un gars dans RANGÉE DE DÉPANNAGE marche dans la rue et ne peut pas marcher dans cette putain de rue. Je ne peux pas marcher dans la rue sans que les gens ne se disent ‘Putain ! Putain de merde ! » Il n’y a pas [other] gars dans le groupe qui aura jamais ça; ils ne le feront jamais. Le public décide. C’est comme le spectacle ‘Idole américaine’. ‘Nous allons choisir une ‘idole américaine’.’ Non, tu ne l’es pas. L’Amérique va choisir la putain d’idole. L’Amérique est le peuple qui décide qui est le groupe. Tu sais ce que je dis?!”

Interrogé dans une interview de 2013 avec Alliance du métal si Bach “En fait, j’ai écrit quelque chose d’important sur [SKID ROW‘s early] albums”, RANGÉE DE DÉPANNAGE guitariste Dave “Serpent” Sabo a répondu: “Pour être tout à fait honnête, oui. Je veux dire, il a contribué à des choses ici et là. Il n’y a pas de doute, vous ne pouvez pas le nier. Mais dans la mesure où ce Rachel [Bolan, bass] et je mettrais dans une chanson, non. Je veux dire, Rachel et j’ai passé trois mois sur « Jésus des sables mouvants ». Donc, rester assis là et dire qu’il n’a rien contribué, alors je mentirais. Mais s’asseoir là et dire qu’il a contribué de la même manière que nous, ce serait un mensonge.”

Dans une interview de 2010, Bolan a déclaré à propos de RANGÉE DE DÉPANNAGEest divisé avec Sébastien: « Il y avait tellement de tension et tellement de luttes intestines qu’il était difficile d’écrire des chansons. Serpent et j’ai formé le groupe, nous avons écrit les chansons, puis d’autres personnes l’ont joué et chanté. Les gens voulaient rompre avec ce qui fonctionnait, et cela a entravé l’écriture des chansons.”

Concernant la décision de réformer RANGÉE DE DÉPANNAGE en 1999 sans Bach, Bolan a dit : « Le sang était si mauvais après [1995’s] « Race sous-humaine » et il y avait tellement de choses dans la presse, nous savions que ça n’allait pas marcher [with Sebastian]. Nous avons décidé que nous préférions continuer à être satisfaits de ce que nous faisions plutôt que de nous replonger dans toutes les tensions et dissensions. Nous aimions la musique, nous aimions jouer et nous savions que nous pouvions le faire et nous amuser à nouveau. Nous avons donc décidé de continuer sans lui.”



