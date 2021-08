Sebastian Bach testé positif au Covid 19 après avoir été complètement vacciné : « Je me sens totalement bien », dit-il

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach a été testé positif au nouveau coronavirus après avoir été vacciné.

Le musicien de 53 ans, qui vit à Los Angeles, en Californie, a révélé son diagnostic positif dans un message vidéo vendredi soir (6 août).

Il a déclaré dans le clip (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Si vous vous demandez pourquoi je porte moi-même un masque, je suppose qu’il est temps de vous faire savoir que j’ai été diagnostiqué et que j’ai été testé positif pour COVID. Oui, c’est vrai. Mais je dois vous dire que Je me sens totalement bien. [Laughs] Je suis complètement vacciné. J’ai reçu le vaccin — le J&J [Johnson & Johnson], un coup et fait – de retour en mars. Mais je suppose que COVID n’a pas été fait. » Bach puis a énuméré les endroits où il s’est rendu depuis qu’il “allait parfaitement bien” avant de quitter sa maison, y compris divers aéroports et villes du Nevada, du Tennessee, de l’Arkansas et de l’Oklahoma.

Dans un court message accompagnant la vidéo, Bach a écrit: “Après avoir fait 2 spectacles et être allé à la réunion du lycée de ma femme, je suis rentré à la maison et j’ai été testé positif pour covid. Voici les endroits où j’aurais pu l’avoir dans l’un de ces endroits. Dieu merci pour le vaccin, je ne peux pas attendez d’en avoir une autre Seringue, tous les symptômes ont disparu maintenant, n’annulant pas les spectacles”.

Bach, comme beaucoup d’autres, montre que si les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.



